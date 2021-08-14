屏東林邊鄉民代表會主席吳冬白14日下午辭世　享壽75歲

▲林邊鄉民代表會主席吳冬白14日下午辭世，享壽75歲 。（圖／林邊鄉民代表會提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

與朋友「逗陣」講究誠信、為民服務重效率的屏東縣林邊鄉民代表會吳冬白主席，不幸於8月14日(六)中午辭世，享壽75，親友好友聞訊皆表惋惜及不捨。由於他生平推動鄉內多元葬政策，已交代往生後配合鄉內的多元葬措施採『樹葬』方式辦理。

吳冬白主席生於林邊鄉一個四代同堂的佃農大家庭，當時台灣社會正處於典型農業時代，經濟環境普遍困苦。7歲進入林邊國校就讀，民國49年以班上第二名成績畢業。

▲▼吳冬白獲獎。

當時家境能圖溫飽就已確幸，由於無力負擔就學費用，為改善家計決定輟學幫忙父親農作，15歲起受僱農家從事臨時工以賺取微薄工資，貼補家用。

「只要有工作機會，幾乎來者不拒」；全心全意幫忙雙親挑起養家活口的重擔。正因為出生困苦人家，因此更能將心比心，為弱勢族群爭取福利；也因此讓他能更珍惜這段人生所擁有的一切。

從政，對他而言也算偶然！動機始自民國73年鄉農會會員代表改選。有鑒於自身13歲即投入農務工作幫助家計，深深體會農民靠天吃飯的辛苦、弱勢及較其他行業收入來得少的不堪一面。

憑著『要爭取為農民發聲機會』的初衷信念及一些朋友摯誠鼓勵與幫助，乃高票當選林邊鄉農會第9屆會員代表。從此讓他正式踏入從未有過規劃的從政之路。後續則進一步投入鄉民代表的選舉，開始了他後續參與公共事務與服務的生涯。

『清廉、專業、負責、熱誠』是他75年當選鄉民代表的一貫理念，也是接連當選了第13屆至21屆共9屆的鄉民代表迄今始終不變的服務信念。他無時不以落實競選承諾為目標，以造福鄉親為己任。除了除確實反映民意，並積極落實競選承諾外；在議事廳專業問政為民喉舌監督鄉政外，亦四處跑腿奔波為民服務，更積極爭取建設造福鄉親。

30餘年的鄉民代表生涯，除為鄉里爭取多項建設及福利外，細數其政績，可謂不勝枚舉。另曾兼任調解委員，且連5次獲選獨立調解案件省主席獎，更多次獲選為績優榮譽觀護人及協同調解人。因此能夠蟬聯6屆主席職務至今，這不也代表著他平日踏實的服務成果，也應驗了一句『德不孤，必有鄰』。

值得一提的是在他擔任6屆主席職務期間，始終堅持『節省公帑支出，就是增加收入』的理念。任內不編列預算購買主席公務車，而皆以自用的小貨車代步。不雇用臨時人員、不浮編法定福利，且以身作則節省公務支出，作為同仁及鄉公所表率。依此一貫理念從政及監督鄉政，於從政三十餘年間共為鄉公庫節省近億元經費。這對於資源及自籌財源相當貧瘠的林邊鄉而言，公庫至今不但無負債；且有賸餘，可以作為發放敬老金等鄉內福利經費，都有著密不可分的關係。

吳冬白主席擔任公職至今雖已近40年，依然秉持著『服務他人，成長自己』的理念，對於公共事務保持熱忱、盡心盡力。如此為鄉為民、不遺餘力的態度，乃受到選民的肯定，他的辭世，讓親朋好友感到難過與不捨。

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