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快訊／驚悚瞬間曝！墾丁酒駕自撞釀1死1命危　轎車解體碎片噴滿地


記者陳崑福、陳羿妏／屏東報導

屏東縣車城鄉中山、田中路口今（15日）清晨5時許發生一起車禍，事發當時一輛自小客車酒駕自撞分隔島，而撞擊力道之大，導致駕駛、乘客彈出車外，釀1死1命危慘劇。對此，事發畫面也隨之曝光！

▲▼屏東縣車城鄉今晨發生一起酒駕自撞車禍，釀1死1命危慘劇。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣車城鄉今晨發生一起酒駕自撞車禍，釀1死1命危慘劇。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

從路口監視器畫面可見到，該輛自小客車直接高速衝向分隔島，導致整輛車翻覆，車殼碎片灑滿一地、駕駛與乘客也跟著噴飛倒地，畫面相當驚悚。

▲▼屏東縣車城鄉今晨發生一起酒駕自撞車禍，釀1死1命危慘劇。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼屏東縣車城鄉今晨發生一起酒駕自撞車禍，釀1死1命危慘劇。（圖／記者陳崑福翻攝）

恆春警方表示，15日5時36分接獲報案，在屏東縣車城鄉中山、田中路口發生一起自小客車自撞交通事故，該車從恆春往海口南往北方向行駛時，疑似操作不慎自撞安全島及路燈、號誌燈，另外因撞擊力大，導致自小客車身截斷，駕駛及乘客彈出車外，釀一死一命危，分別送往恆春旅遊醫院及南門醫院就醫。

▲▼屏東縣車城鄉今晨發生一起酒駕自撞車禍，釀1死1命危慘劇。（圖／記者陳崑福翻攝）

經抽血檢驗，雙方均有酒精反應，其中陳姓民眾酒測值為0.79MG/L，張姓民眾酒測值為0.94MG/L，另因車輛毀損嚴重，尚無法判定是何人駕駛，詳細事故原因由恆春分局交通小隊調閱相關監視器釐清調查中。

恆春警方呼籲，外出旅遊切勿酒後駕車，以期快快樂樂出門，平平安安回家，警方將持續從嚴取締酒後駕車，以維護民眾行車及用路安全。

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