找到核心優勢傳承客語　屏東學子廖惠玲獲總統教育獎

▲屏東縣第田鄉廖惠玲獲總統教育獎 。（圖／屏東縣政府客家事務處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣竹田鄉二崙村學子廖惠玲力爭上游、發揮服務奉獻精神，於課餘應用客語專長，致力於傳承客語文化，優異表現讓她榮獲今年「總統教育獎」。

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屏東縣政府客家事務處處長陳麗萍處長13日到廖惠玲家中致賀，除了勉勵廖同學繼續發揮人性積極面外，也邀請廖同學加入屏東縣政府辦理的客語深根服務計畫，一起為客語傳承加油。

目前就讀國立中山大學社會學系的廖惠玲，國三時就通過客語中高級能力認證，雖出身單親家庭，求學歷程中因母語而找到核心優勢，客語是極為重要的靈魂養分，也是翻轉人生的「鑰匙」。

「因時代變遷，如今會講客家話的年輕人越來越少。」這是廖惠玲心中的憂慮，因此為傳承母語近年來深入偏鄉社區，擔任兒童營隊講師，也在母校內埔國小擔任課輔志工，以行動來落實理念。

此外，她曾在重要的研討會中擔任主持人、參與廣播節目錄製，以客家子弟的身分，分享客家青年議題、協助中央研究院臺灣農村社會文化調查計畫，將客語錄音檔整理成口述訪談稿等，讓台灣的後生能有權利了解客家文化的底蘊，期許未來有更多的後生能像廖秀玲的行動力與感動力，讓客家文化向下扎根，永續傳承。

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