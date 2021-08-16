洗腎妻照顧行動不便夫生活困頓　東港警偕善心人士送關懷

▲東港警分局新園分駐所警員李昭慶結合地方善心人士捐助鄭家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園鄉許姓婦人患有腎臟病要洗腎，還要照顧不良於行的先生，入不敷出，生活困苦，轄區的東港警分局新園分駐所警員李昭慶獲悉，會同地方善心人士捐款資助，並聯絡公所及張榮發慈善基金會協助，幫他們家暫時度難關。

東港分局新園分駐所警員李昭慶長期關懷轄內民眾生活狀況，獲悉新園鄉53歲的鄭姓鄉民因不良於行無法自理及工作，平日均由47歲的許姓妻子負責照料。

不料，其妻也因職業病導致腎臟萎縮需洗腎治療，夫妻2人雖領有身心障礙補助，除須負擔家庭生活開銷，仍需負擔醫療費，入不敷出，導致家庭經濟生活頓時陷入困境。

李員立即主動關懷、聯繫偕同善心人士致贈慰問金新台幣1萬6000元，另由分駐所致贈民生物資一袋等，並轉介新園鄉公所社福單位及張榮發慈善基金會，辦理急難救助通報，並協助處理家庭變故紓困措施。夫妻倆人非常感謝警察的熱心助人，鄰居對警察主動關懷轄區弱勢家庭積極幫忙之舉，深表肯定與讚譽。

東港警分局長林文煜肯定李員積極推動警察服務工作，發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，及時結合善心人士關懷弱勢家庭，慷慨募捐物資送愛心至社區角落，充分展現警察溫馨助人的形象，值得同仁學習。

►Her今天推出「3M細滑牙線棒」1500支，原價1599元，特價948元