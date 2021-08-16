一針成本2000元！北市開放到宅打疫苗　需滿19歲↑、失能等級7至8

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心16日公布，新增8例本土確診，其中以新北市6例最多，其次為台北市1例、桃園市1例，另確診個案中無新增死亡。台北市政府16日下午3時15分召開防疫記者會，台北市長柯文哲宣布，8月19日至9月30日開放到宅接種服務，對象為公費接種第八類、第九類對象，且符合失能等級7至8級，年滿19歲的台北市民。

台北市政府16日下午3時15分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤出席，並對北市9月1日採實體上課、雙北面臨疫苗空窗期、政院確定五倍券免付1000元直接領取並推數位加碼、醫生陳佩琪暗批衛福部長陳時中、卡神楊蕙如指視訊「麟洋配」沒通知等問題做回應。

柯文哲宣布，由於現在不需要大規模施打疫苗，所以利用空擋解決在家無法打疫苗的人狀況；如果失能等級為7至8級，且為公費接種第八類、第九類對象，並無法出門者，只要年滿19歲以上，就可以打電話給1999或1966或健康服務中心、里長辦公室進行登記，北市會想辦法在8月19日至9月30日之前，派人到宅接種疫苗，「給沒有辦法出門的同胞福利！」

柯文哲指出，先前是替74歲以上長者到宅施打，現在降為19歲以上，如果不限疫苗的話，打到的速度會比較快，因為「有疫苗就給你打，指定疫苗的話就看著辦，視到貨情況安排施打。」

柯文哲也提醒，到宅施打一針成本為2000元，「滿貴的，所以請大家謹慎使用。」

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）