曾參與聯亞試驗　楊志良批政府「在做大賭博」籲公布送審資料　

▲前衛生署長楊志良。（圖／記者湯興漢攝）

記者許若茵／採訪報導

指揮官陳時中今（16日）宣布聯亞疫苗EUA審查未通過。曾參與聯亞試驗又接種AZ疫苗的前衛生署長楊志良喊話，建議政府公布高端與聯亞送審的所有資料，避免讓社會大眾有「不同的聯想」，他也透露，他不認為自己有混打疫苗，身體也並未不適。

楊志良曾參與國產疫苗聯亞生技二期臨床試驗，但後續尚未等到解盲，又接種AZ疫苗，至今仍搞不清楚自己是疫苗組或安慰劑組。他7月中在臉書指出，一直未收到聯亞結果通知，6月初檢驗體內抗體（ANA）僅有40，認為是陰性，自己體內沒有抗體，又是高風險高齡者，所以才去接種AZ。

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對於曾參加聯亞試驗又打AZ，楊志良說，「我不認為我是混打，我打的那不叫疫苗」，他透露，至今自己都不知道接種的是試驗中的聯亞疫苗還是安慰劑，但身體並未有任何不適。

不過陳時中今下午公布聯亞EUA審查未通過。對此，楊志良表示，「這會讓人家有很多不同的聯想」。他解釋，一方面因上次高端通過EUA審查時，根據會議記錄，專家持有不同看法，這次可能更加嚴謹；一方面是政府執意要推高端，不考慮聯亞。

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

楊志良建議，最好的方式是公開高端與聯亞送審的所有資料，讓社會大眾檢視比對，就不會有其他聯想，也不會被質疑只要高端、不要聯亞，「政府也不用背這個鍋」。對於聯亞未通過EUA，他認為，可以請食藥署公布高端所有送審資料，讓聯亞比對看看是否有所不足，還是聯亞的「政治保護力」不夠。

楊志良也提到，「蔡政府等於是在做一個大的賭博」，高端疫苗至今尚未完成三期試驗，如果高端沒有保護力，民眾打完就會染疫成為破口，或是發生不良反應，造成民眾傷害、死亡，就會更危險。楊志良直言，如果蔡政府賭贏了很好，也是臺灣人民的幸福，他也希望蔡政府賭贏，但如果賭輸了，蔡政府非下台不可。