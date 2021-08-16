年輕人接種「快了」！　陳時中形容疫苗「少量多餐」：陸續來

▲陳時中提到，莫德納會再晚一點。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

不少年輕族群盼望趕快打到疫苗，衛福部長陳時中今（16日）接受廣播節目專訪直說「快了」，只要不選，高端疫苗接下來順利完成檢驗，預計可提供到20幾歲，並形容疫苗的到來像「少量多餐」，陸續來了。

「寶島強強滾」節目主持人簡余晏問38歲以下何時能普遍的打到疫苗？陳時中回「快了」，只要不選疫苗，以第六輪高端有60萬劑來看，後續若檢驗順利，還能夠提供更多，並降到20幾歲，且第七輪還有AZ，估計也是可打一輪，但「莫德納則會再晚一點」。

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陳時中表示，現在疫苗算是「少量多餐」，陸陸續續的都會有一些來，也不敢百分百把握的講。主持人接著說，「但速度比之前快了」， 陳時中回「比較頻繁一點」，國際又開始搶疫苗，先進國家宣稱要打第三劑，會讓供應商緊縮，疫苗一定是必要的，但他強調「疫苗不是萬靈丹」。

陳時中舉例，一直注意以色列情況，從個案一天8千多人，隨著疫苗覆蓋率增加往下降到百位數，覺得效果非常好 但在谷底只維持2天後又升溫，前2天最高升到7千多例，因此要打第三劑，美國也一樣，從最高近30萬例，降到2、3萬例，最近又多到10萬多例。

陳時中最後強調，疫苗的好處到現在為止都看到，如重症率跟死亡率降低，因此是很必要的措施，只是「染疫率則要靠個人把防疫做好」。