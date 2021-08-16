美國認了「錯估情勢」！阿富汗淪陷出乎預料　拜登將發表全國談話

▲外媒取得消息，美國總統拜登未來幾天內將針對阿富汗局勢發表全國談話。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

隨著阿富汗政府與軍隊迅速倒台，拜登政府承認，美國在判斷上出現錯誤。上月，拜登總統與政府高級官員認為，阿富汗政府垮台並非不可避免，還堅稱絕對不會出現美方人員從大使館屋頂上撤離的情況，但CNN上周卻捕捉到美方用直升機撤離使館人員。外媒消息透露，拜登幾天內將針對阿富汗危機發表全國談話。

根據CNN報導，阿富汗在首都喀布爾的政府迅速垮台，總統逃亡鄰國塔吉克，震驚了拜登與華府高級官員，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在CNN政論節目《國情咨文》（State of the Union with Jake Tapper）上承認了美方的錯誤評估，「事情的真相是，我們現在看到了（阿富汗國家安全）部隊已經無法保衛國家，這比我們預期的要快得多。」

▲國務卿布林肯坦承美國估算錯誤，未料想到阿富汗政府的垮台會如此迅速。（圖／路透）

報導稱，匿名的美府高官透露，拜登預計在未來幾天就阿富汗危機發表全國談話，但尚未做出最終決定，而且目前還不打算縮短在大衛營（Camp David）的夏季休假行程。拜登計畫在本周晚幾日才會返回白宮，其中一種做法是提前回到白宮，不過這名官員說，幕僚並未完全排除直接在度假地發表談話的可能性。此前，拜登15日被拍到在大衛營聽取國安匯報，一名白宮官員表示，總統已經就阿富汗局勢與國安單位進行交談，「他在大衛營投入大量精力。」

報導提到，拜登1個多月前在白宮東廳回應提問，他淡化了阿富汗政府垮台、塔利班掌權的可能性，稱這種狀況並非不可避免，當時還堅稱「絕對不會」出現美方人員從大使館屋頂撤離的情況，更拒絕將此與越戰結束時的「西貢淪陷」相提並論。上周，拜登表示阿富汗政府仍有可能堅持下去，讚譽新任命的軍事指揮官是一名「認真的戰士」。

▲拜登先前曾淡化阿富汗政府跨台的可能性，也認為撤軍是正確的決定。（圖／路透）

美國政府13日表示，首都喀布爾並不處於「迫在眉睫的威脅」之中，然而，隨著塔利班武裝份子15日下午進入喀布爾，美國駐喀布爾大使館也完成了全員撤離，過程中CNN發現，在塔利班推進的同時，美方派遣直升機載著使館工作人員撤離。拜登在大衛營發表聲明稱，「如果阿富汗軍隊不能或不願守住自己的國家，美軍再駐紮1年或5年也不會有什麼不同。」

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