美國認了「錯估情勢」！阿富汗淪陷出乎預料　拜登將發表全國談話

▲外媒取得消息,美國總統拜登未來幾天內將針對阿富汗局勢發表全國談話。(圖/路透)

記者張寧倢/編譯

隨著阿富汗政府與軍隊迅速倒台,拜登政府承認,美國在判斷上出現錯誤。上月,拜登總統與政府高級官員認為,阿富汗政府垮台並非不可避免,還堅稱絕對不會出現美方人員從大使館屋頂上撤離的情況,但CNN上周卻捕捉到美方用直升機撤離使館人員。外媒消息透露,拜登幾天內將針對阿富汗危機發表全國談話。

根據CNN報導,阿富汗在首都喀布爾的政府迅速垮台,總統逃亡鄰國塔吉克,震驚了拜登與華府高級官員,美國國務卿布林肯(Antony Blinken)在CNN政論節目《國情咨文》(State of the Union with Jake Tapper)上承認了美方的錯誤評估,「事情的真相是,我們現在看到了(阿富汗國家安全)部隊已經無法保衛國家,這比我們預期的要快得多。」

▲國務卿布林肯坦承美國估算錯誤,未料想到阿富汗政府的垮台會如此迅速。(圖/路透)

報導稱,匿名的美府高官透露,拜登預計在未來幾天就阿富汗危機發表全國談話,但尚未做出最終決定,而且目前還不打算縮短在大衛營(Camp David)的夏季休假行程。拜登計畫在本周晚幾日才會返回白宮,其中一種做法是提前回到白宮,不過這名官員說,幕僚並未完全排除直接在度假地發表談話的可能性。此前,拜登15日被拍到在大衛營聽取國安匯報,一名白宮官員表示,總統已經就阿富汗局勢與國安單位進行交談,「他在大衛營投入大量精力。」

報導提到,拜登1個多月前在白宮東廳回應提問,他淡化了阿富汗政府垮台、塔利班掌權的可能性,稱這種狀況並非不可避免,當時還堅稱「絕對不會」出現美方人員從大使館屋頂撤離的情況,更拒絕將此與越戰結束時的「西貢淪陷」相提並論。上周,拜登表示阿富汗政府仍有可能堅持下去,讚譽新任命的軍事指揮官是一名「認真的戰士」。

▲拜登先前曾淡化阿富汗政府跨台的可能性,也認為撤軍是正確的決定。(圖/路透)

美國政府13日表示,首都喀布爾並不處於「迫在眉睫的威脅」之中,然而,隨著塔利班武裝份子15日下午進入喀布爾,美國駐喀布爾大使館也完成了全員撤離,過程中CNN發現,在塔利班推進的同時,美方派遣直升機載著使館工作人員撤離。拜登在大衛營發表聲明稱,「如果阿富汗軍隊不能或不願守住自己的國家,美軍再駐紮1年或5年也不會有什麼不同。」

