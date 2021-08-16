　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國認了「錯估情勢」！阿富汗淪陷出乎預料　拜登將發表全國談話

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲外媒取得消息，美國總統拜登未來幾天內將針對阿富汗局勢發表全國談話。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

隨著阿富汗政府與軍隊迅速倒台，拜登政府承認，美國在判斷上出現錯誤。上月，拜登總統與政府高級官員認為，阿富汗政府垮台並非不可避免，還堅稱絕對不會出現美方人員從大使館屋頂上撤離的情況，但CNN上周卻捕捉到美方用直升機撤離使館人員。外媒消息透露，拜登幾天內將針對阿富汗危機發表全國談話。

根據CNN報導，阿富汗在首都喀布爾的政府迅速垮台，總統逃亡鄰國塔吉克，震驚了拜登與華府高級官員，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在CNN政論節目《國情咨文》（State of the Union with Jake Tapper）上承認了美方的錯誤評估，「事情的真相是，我們現在看到了（阿富汗國家安全）部隊已經無法保衛國家，這比我們預期的要快得多。」

▲▼美國國務卿布林肯。（圖／路透社）

▲國務卿布林肯坦承美國估算錯誤，未料想到阿富汗政府的垮台會如此迅速。（圖／路透）

報導稱，匿名的美府高官透露，拜登預計在未來幾天就阿富汗危機發表全國談話，但尚未做出最終決定，而且目前還不打算縮短在大衛營（Camp David）的夏季休假行程。拜登計畫在本周晚幾日才會返回白宮，其中一種做法是提前回到白宮，不過這名官員說，幕僚並未完全排除直接在度假地發表談話的可能性。此前，拜登15日被拍到在大衛營聽取國安匯報，一名白宮官員表示，總統已經就阿富汗局勢與國安單位進行交談，「他在大衛營投入大量精力。」

報導提到，拜登1個多月前在白宮東廳回應提問，他淡化了阿富汗政府垮台、塔利班掌權的可能性，稱這種狀況並非不可避免，當時還堅稱「絕對不會」出現美方人員從大使館屋頂撤離的情況，更拒絕將此與越戰結束時的「西貢淪陷」相提並論。上周，拜登表示阿富汗政府仍有可能堅持下去，讚譽新任命的軍事指揮官是一名「認真的戰士」。

▲▼接種疫苗後的拜登在發表白宮談話時並未配戴口罩（圖／路透社）

▲拜登先前曾淡化阿富汗政府跨台的可能性，也認為撤軍是正確的決定。（圖／路透）

美國政府13日表示，首都喀布爾並不處於「迫在眉睫的威脅」之中，然而，隨著塔利班武裝份子15日下午進入喀布爾，美國駐喀布爾大使館也完成了全員撤離，過程中CNN發現，在塔利班推進的同時，美方派遣直升機載著使館工作人員撤離。拜登在大衛營發表聲明稱，「如果阿富汗軍隊不能或不願守住自己的國家，美軍再駐紮1年或5年也不會有什麼不同。」

►塔利班控制總統府！　圍繞辦公桌拍照留念
►阿富汗淪陷一次看！美軍撤離期限還剩15天　塔利班閃電殺進喀布爾
►塔利班掌權「釋放數千囚犯」　最強戰士出獄！人潮湧出震撼畫面曝

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►髮型救星！輕鬆變身「波浪捲仙女」

ET快訊
快訊／中鋼男打莫德納猝死　相驗出爐！母1句話痛心
快訊／高端股價狂飆漲停！　衝上339.5元
快訊／台南爆命案！　他遭菜刀刺胸慘死
陳時中「忍耐一下」炸了！網控二類高官狂打　噓：缺很大忍一下
美國認了「錯估情勢」！阿富汗淪陷出乎預料　拜登將發表全國談話
iPhone 13將推出　領軍「6大新品」齊亮相！
聯亞通過EUA？陳時中證實「已開完專家會議」：生產力非常好
7歲男童游泳　感染罕見「食腦變形蟲」死亡
30歲女下班突生女嬰！不知爸是誰　陳屍一旁繼續睡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國認了「錯估情勢」！阿富汗淪陷出乎預料　拜登將發表全國談話

阿富汗醜陋真相！士兵數量能力被灌水　美砸2.3兆建現代部隊鑄大錯

槍聲狂響「人牆堆疊」擠爆艙門！阿富汗機場畫面曝　美大使館降旗

阿富汗人連夜奔逃！喀布爾機場爆槍響　停機坪湧百人「硬擠上機」

美國7歲男童湖泳　感染罕見「食腦變形蟲」！搶救1週仍喪命

「9天攻破阿富汗19城」塔利班戰士包圍首都奪權　推進時間表曝光

阿富汗婦女「黑暗世界」來了！塔利班強娶未成年少女　罩袍須遮眼

為了救小鳥脫困！女鄰居熱心敲門　意外發現男「死亡1年」成乾屍

留在喀布爾的中國人：比起塔利班　現在更擔憂「暴亂、搶劫」

塔利班掌權「釋放數千囚犯」　最強戰士出獄！人潮湧出震撼畫面曝

墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！

叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

楊洋開撩迪麗熱巴「一停車就接吻」　「允許我的基因影響妳的基因嗎」細看嘴型羞爆

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

李榮浩搞烏龍《好聲音》「誤拍鈕提前轉身」　慌張揮手撇頭喊：轉回來！...「對天發誓我沒看」

野馬男「撞到21歲女命危」比中指　檢方聲請羈押...父母趕地檢署

美國認了「錯估情勢」！阿富汗淪陷出乎預料　拜登將發表全國談話

阿富汗醜陋真相！士兵數量能力被灌水　美砸2.3兆建現代部隊鑄大錯

槍聲狂響「人牆堆疊」擠爆艙門！阿富汗機場畫面曝　美大使館降旗

阿富汗人連夜奔逃！喀布爾機場爆槍響　停機坪湧百人「硬擠上機」

美國7歲男童湖泳　感染罕見「食腦變形蟲」！搶救1週仍喪命

「9天攻破阿富汗19城」塔利班戰士包圍首都奪權　推進時間表曝光

阿富汗婦女「黑暗世界」來了！塔利班強娶未成年少女　罩袍須遮眼

為了救小鳥脫困！女鄰居熱心敲門　意外發現男「死亡1年」成乾屍

留在喀布爾的中國人：比起塔利班　現在更擔憂「暴亂、搶劫」

塔利班掌權「釋放數千囚犯」　最強戰士出獄！人潮湧出震撼畫面曝

高端疫苗開放預約登記　周玉蔻：國產疫苗我來啦！

台泥漢本海洋驛站「IRIS彩虹女神鞦韆」　網美新景點

快訊／相驗結果出爐！KTM黨工打莫德納猝死　傷心母一句話不解剖

高雄陳家賣阿公級平房　五金商8406萬高價收

高端股價狂飆「衝上漲停」！受惠2大利多消息

開了30年！台灣NET「怎麼活下來？」　網揭1關鍵讚翻：我還不買爆

TOYOTA Corolla Cross將追加GR Sport運動版　網傳9月可望亮相

可以游泳「卻不能洗澡」　降二級「矛盾大集合」被酸爆：啥邏輯

快訊／台南鷹架廠爆命案！他遭菜刀刺胸慘死　兇煞竟睡著了

疫苗載運助攻！　華航冷鏈物流較去年大漲逾200%

國際熱門新聞

塔利班控制總統府！　爽坐辦公桌

疫情失業當清潔工！他買彩券竟中16億

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

塔利班釋放數千囚犯　出獄人潮超震撼

塔利班：戰爭已結束　將建立阿富汗伊斯蘭酋長國

阿富汗淪陷一次看！　塔利班攻勢快過美軍撤離

塔利班宣布：阿富汗的戰爭已經結束

阿富汗總統神隱發文：做了艱難選擇

烏克蘭市長「頭部中彈」　命喪家中

海地強震暴增至1300死！逾5700人輕重傷

海地7.2強震　死亡增至724人

塔利班宣稱　已經佔領總統府

阿富汗逃亡潮曝！　塔利班溫情喊話：留下來

美國認了錯估阿富汗情勢　拜登將發表談話

更多熱門

相關新聞

阿富汗軍隊不堪一擊　美國難辭其咎

阿富汗軍隊不堪一擊　美國難辭其咎

阿富汗軍隊潰不成軍，讓喀布爾落入民兵組織「塔利班」（Taliban）手中，也赤裸裸地讓人看見，美國國防部五角大廈20多年來在阿富汗豪擲數以十億計美元，卻是錯誤百出。

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門

喀布爾機場爆槍響　停機坪湧入百人

喀布爾機場爆槍響　停機坪湧入百人

美國7歲男童湖泳　感染罕見「食腦變形蟲」喪命！

美國7歲男童湖泳　感染罕見「食腦變形蟲」喪命！

阿富汗政府因美撤軍潰敗？　王定宇：貪污腐敗才是敗因

阿富汗政府因美撤軍潰敗？　王定宇：貪污腐敗才是敗因

關鍵字：

阿富汗塔利班喀布爾美國撤軍美軍國務卿布林肯北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

電子新貴婚前10天慘死　未婚妻行兇：我是情報員

媽「乳房爛掉」她聞臭味才知！醫一句話害5萬人噴淚

出生貧民窟「3000塊賣掉弟弟」！陳小春後悔痛哭

5生肖、4星座最有「頭獎運」！威力彩飆17.5億　最旺方位時辰在這

他「勃起4小時」被痛醒！崩潰衝急診　醫抽整管黑血看傻

沒腿也照劈腿！「連體夫妻」渣夫偷吃火辣女粉絲

奧麥斯將生成　最接近台灣時間點曝

男打莫德納後20hrs亡　妻淚曝下一步

他問：工程師憑什麼年薪300萬？網1原因嗆爆

突遭變態緊抱！Keanna求尋英勇救援男：想好好謝謝

快訊／蘇貞昌正式拍板全民免付1000元　數位券將加碼

葉男野馬是媽墊錢買的！舅：他不是富少

塔利班控制總統府！　爽坐辦公桌

陳艾琳老公「坦承呼麻」獲緩起訴2年

疫情失業當清潔工！他買彩券竟中16億

更多

最夯影音

更多
墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！

墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！
叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面