阿富汗悲歌！640人擠C-17逃亡「震撼影像」曝　8人慘死機輪下

Not a scene of Hollywood, it’s Just #Kabul air port, people want to run away, after the Capture of Kabul by the #Talibans #Afghanistan

By: @Mukhtarwafayee pic.twitter.com/ZLYieJm9mX — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

記者張靖榕／綜合外電報導

阿富汗總統甘尼(Ashraf Ghani)政權遭到極端組織「塔利班」(Taliban)奪權，導致首都喀布爾現在出現難民潮，當地傳出有640人直接擠進C-17美國軍用運輸機，不過擠不進去的人竟然硬撐在軍機外，最後墜地慘死，加上遭機輪輾死的共有8人。這些悲慘的影像隨著當地媒體對外曝光，引發全球關注。

▲阿富汗難民擠爆C-17軍機。（圖／翻攝自推特）

塔利班宣布控制總統府後，美軍加緊速度撤離人員，期間收留許多湧入的阿富汗難民。在一張曝光的C-17運輸機內部的照片中，阿富汗難民背貼背、腿貼腿擠在一起，人數之多占滿整個機艙，大多數人身上的行李都非常少，甚至有人連行李都沒帶就擠上機。

美軍與土耳其等盟國軍隊一同清理機場，以方便各國撤離人員的飛機起降。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）批准加派一個營的兵力前往喀布爾，使在機場防護撤退行動的軍隊增加到6000人。