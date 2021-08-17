是否承認「未來阿富汗政府」　美：取決於塔利班行動

▲美國華盛頓「反對塔利班，支持阿富汗」示威遊行。（圖／路透）



文／中央社

美國今天表示，要美國承認一個在阿富汗的塔利班政權，唯有這個政權尊重女權且拒絕蓋達組織（Al-Qaeda）等極端主義運動。

法新社報導，美國國務院發言人普萊斯（Ned Pric ）被問到華府是否會承認塔利班（Taliban）政府時告訴記者：「到頭來說，提到我們對阿富汗未來政府的立場時，這將取決於那個政府的行動、取決於塔利班的行為。」

「未來的阿富汗政府必須維護民眾基本權利，拒絕窩藏恐怖分子，保護國民的根本權利，包括占阿國一半人口的婦女與女孩基本人權，才是我們會與之合作的政府。」

他說，美國阿富汗問題特別代表哈里札德（Zalmay Khalilzad）目前人仍在塔利班設於卡達的外交基地，也就是美國官員持續與塔利班協商之處。

普萊斯說：「我會說，其中一些討論具有建設性。但論及塔利班，我們再度重申，我們將觀其行而非只是聽其言。」

美國軍方據稱也在與塔利班接觸，主要是針對喀布爾（Kabul）機場狀態。美軍已接管機場，陸續載送數以千計的美國公民及與美國有關聯的阿富汗公民離境。

而14日剛在電話中與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）談論阿富汗局勢的阿國總統甘尼（Ashraf Ghani），隔天就遠走他國。

普萊斯繼續稱甘尼為「甘尼總統」，但不願透露美國是否仍承認他是阿富汗的合法領袖。

普萊斯說：「阿富汗尚無正式的權力轉移。」

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