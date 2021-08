塔利班掌權「釋放數千囚犯」　最強戰士出獄！人潮湧出震撼畫面曝

▲阿富汗最大監獄Pul-e-Charki監獄釋放囚犯,其中包括塔利班、基地組織成員。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合外電報導

塔利班15日攻陷阿富汗首都喀布爾後,宣稱將於這幾天進行和平政權移交。但就在此之際,有「阿富汗最大監獄」稱號的Pul-e-Charki監獄,在政府軍15日向塔利班投降後,釋放數千名伊斯蘭國、蓋達組織囚犯,如今畫面也曝了光。外媒形容,在這群被釋放的囚犯當中,有些人是塔利班的最強戰士。

Prisoners leaving Kabul jail after being broken out by Taliban. pic.twitter.com/B84F2UrtEA