塔利班控制總統府！　圍繞辦公桌拍照留念

記者張靖榕/綜合外電報導

阿富汗當地時間周日(15日)釋出最新影片,畫面中顯示塔利班武裝份子已經進入喀布爾的總統府慶祝。

▲塔利班進入總統府。(圖/達志影像/美聯社)

網路上流傳的塔利班最新動向影片,已被《半島電視台》(Al Jazeera)證實,塔利班多人佔據總統府,行走在府內的長廊上,坐在總統辦公桌旁,前不久仍坐在這裡的總統甘尼(Ashraf Ghani),幾小時前已經離開逃往塔吉克方向。

Taliban fighters have entered Afghanistan’s presidential palace hours after President Ashraf Ghani fled the country — in pictures https://t.co/fqqlySOdKy pic.twitter.com/sqUZGdssMr