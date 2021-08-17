批美倉促撤軍造成負面影響　王毅：一個政權沒有人民支持站不住

▲大陸國務委員兼外長王毅應約與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通話。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務委員兼外長王毅昨（16）日應約與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通話，就阿富汗局勢及中美關係交換意見。布林肯首先對於中國參與阿富汗多方會晤表示感謝，同時，雙方也認可阿富汗未來應由人民決定，呼籲塔利班組織應確保所有希望離境人員的安全。

▲王毅會見阿富汗塔利班組織代表團。（圖／翻攝大陸外交部）

王毅指出，事實再次證明，把外來模式生搬硬套到歷史文化及國情截然不同的國家水土不服，最終難以立足，「一個政權沒有人民支持是立不住的，用強權及軍事手段解決問題只會使問題越來越多，這方面的教訓值得認真反思。」

王毅表示，中方願同美方溝通對話，推動阿問題實現「軟著陸」，促使阿富汗不再發生新的內戰或人道主義災難，不再成為恐怖主義滋生地和庇護所，「鼓勵建立符合國情、開放包容的政治架構。」

王毅提到，美應在助阿富汗維穩防亂、和平重建上發揮建設性作用，「美國前一段倉促撤軍已對阿局勢造成嚴重負面影響，下步如再製造出新的問題，更不是一種負責任的態度。」

王毅認為，中美都是聯合國安理會常任理事國，也是當代國際體系的重要參與者，「面對層出不窮的全球性挑戰和亟待解決的地區熱點問題，中美理應開展協調合作，這也是國際社會的普遍期待。」

王毅強調，美方不能一方面處心積慮遏制打壓中國，損害中方正當權益；另一方面又指望中方支持配合，「國際交往中從來不存在這種邏輯。」

▲美國國務卿布林肯。（圖／達志影像／美聯社）

王毅還指，中美意識形態、社會制度、歷史文化不同，這是客觀事實，誰也不可能改變對方，正確的做法是在相互尊重基礎上，共同尋找兩個大國在這個星球上和平共處之道，「歷史必將證明，無論美方意欲何為，中美關係最終應該只尋求這樣一種前途，也只有這樣一條路可走。」

對於王毅的批評，布林肯強調，美中對重大國際地區問題保持溝通非常重要，「我同意美中實現和平共處是共同目標，希望雙方尋求和開展合作。當然美中也存在明顯分歧，今後可通過建設性方式逐步加以解決。」

布林肯表示，美方重申反對一切形式的恐怖主義，不尋求在中國西部邊界地區出現動蕩，「阿富汗局勢演變再次表明，美中以建設性、務實方式就地區安全問題開展合作十分重要。」