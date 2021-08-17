　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

批美倉促撤軍造成負面影響　王毅：一個政權沒有人民支持站不住

▲▼王毅。（圖／達志影像／美聯社）

▲大陸國務委員兼外長王毅應約與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通話。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務委員兼外長王毅昨（16）日應約與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通話，就阿富汗局勢及中美關係交換意見。布林肯首先對於中國參與阿富汗多方會晤表示感謝，同時，雙方也認可阿富汗未來應由人民決定，呼籲塔利班組織應確保所有希望離境人員的安全。

▲▼阿富汗塔利班代表團訪陸　被王毅要求「與一切恐怖組織劃清界線」。（圖／翻攝大陸外交部）

▲王毅會見阿富汗塔利班組織代表團。（圖／翻攝大陸外交部）

王毅指出，事實再次證明，把外來模式生搬硬套到歷史文化及國情截然不同的國家水土不服，最終難以立足，「一個政權沒有人民支持是立不住的，用強權及軍事手段解決問題只會使問題越來越多，這方面的教訓值得認真反思。」

王毅表示，中方願同美方溝通對話，推動阿問題實現「軟著陸」，促使阿富汗不再發生新的內戰或人道主義災難，不再成為恐怖主義滋生地和庇護所，「鼓勵建立符合國情、開放包容的政治架構。」

王毅提到，美應在助阿富汗維穩防亂、和平重建上發揮建設性作用，「美國前一段倉促撤軍已對阿局勢造成嚴重負面影響，下步如再製造出新的問題，更不是一種負責任的態度。」

王毅認為，中美都是聯合國安理會常任理事國，也是當代國際體系的重要參與者，「面對層出不窮的全球性挑戰和亟待解決的地區熱點問題，中美理應開展協調合作，這也是國際社會的普遍期待。」

王毅強調，美方不能一方面處心積慮遏制打壓中國，損害中方正當權益；另一方面又指望中方支持配合，「國際交往中從來不存在這種邏輯。」

▲▼ 美國國務卿布林肯。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿布林肯。（圖／達志影像／美聯社）

王毅還指，中美意識形態、社會制度、歷史文化不同，這是客觀事實，誰也不可能改變對方，正確的做法是在相互尊重基礎上，共同尋找兩個大國在這個星球上和平共處之道，「歷史必將證明，無論美方意欲何為，中美關係最終應該只尋求這樣一種前途，也只有這樣一條路可走。」

對於王毅的批評，布林肯強調，美中對重大國際地區問題保持溝通非常重要，「我同意美中實現和平共處是共同目標，希望雙方尋求和開展合作。當然美中也存在明顯分歧，今後可通過建設性方式逐步加以解決。」

布林肯表示，美方重申反對一切形式的恐怖主義，不尋求在中國西部邊界地區出現動蕩，「阿富汗局勢演變再次表明，美中以建設性、務實方式就地區安全問題開展合作十分重要。」

►髮型救星！輕鬆變身「波浪捲仙女」

ET快訊
富少性侵模特兒姊妹　再闖民宅硬上母女！下場出爐
台灣「守下這一局」就真正安全　醫曝關鍵在9月這群人
饗饗有確診足跡！暫停內用11天　匡列81人採檢
塔利班攻入首都　阿富汗23歲女將東京帕運夢碎
親美下場變阿富汗？　他痛批「混蛋至極」：台灣早經歷美軍落跑
她下樓倒垃圾被上銬！　新北警發現抓錯人還丟包路邊
「7+8÷4×6+2÷1」吵到快輸贏！　他一按答案秒解決

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

聯合國安理會急審阿富汗問題　耿爽：絕不能再成為恐怖份子天堂

豪雨狂炸北京！小車誤闖積水路段　「2人困死車內」滅頂身亡

批美倉促撤軍造成負面影響　王毅：一個政權沒有人民支持站不住

「最狂嬰兒」突比中指！ 　爸媽笑翻PO網瞬吸200萬觀看

他釣魚加菜遭罰215萬元！一聽是「上億年前活化石」崩潰

龍門金剛邂逅飛天仙女！　河南衛視七夕奇妙遊串連古今星空浪漫

山西「聚仙飯店」29死慘案！真相1年後出爐：41名公務員被處理

手遊讓岳飛「半裸牽羊」　陸官媒：篡改歷史「誤導青少年國家觀」

公公「求歡」24歲兒媳！遭拒後20多刀砍死她　逃亡10年被逮捕

塔利班將建立新政府　陸：尊重阿富汗人民的意願和選擇

桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

轎車按喇叭「開窗教育」紅牌重機 嗆：騎這麼裡面衝X小...秒被打臉

資源回收婦路中推車遭機車追撞　下秒雙噴飛...她腦出血失去意識

徐若瑄幫王心凌徵男友「要不要帥？」XD　憶與前任一起寫歌...尬笑喊：換別的話題！

宰彥「我們的確是那種關係」娜比傻眼　雨中攤牌...她轉身離去海王哭惹！

見爸欺負媽媽！女兒插腰狂碎念 森77機關槍式嗆爹：你都不耐煩

迪麗熱巴盲摸楊洋的手：抓到了♥　剪刀石頭布怪招..他一臉懵還是超配合

聯合國安理會急審阿富汗問題　耿爽：絕不能再成為恐怖份子天堂

豪雨狂炸北京！小車誤闖積水路段　「2人困死車內」滅頂身亡

批美倉促撤軍造成負面影響　王毅：一個政權沒有人民支持站不住

「最狂嬰兒」突比中指！ 　爸媽笑翻PO網瞬吸200萬觀看

他釣魚加菜遭罰215萬元！一聽是「上億年前活化石」崩潰

龍門金剛邂逅飛天仙女！　河南衛視七夕奇妙遊串連古今星空浪漫

山西「聚仙飯店」29死慘案！真相1年後出爐：41名公務員被處理

手遊讓岳飛「半裸牽羊」　陸官媒：篡改歷史「誤導青少年國家觀」

公公「求歡」24歲兒媳！遭拒後20多刀砍死她　逃亡10年被逮捕

塔利班將建立新政府　陸：尊重阿富汗人民的意願和選擇

改裝車「轟轟轟」剋星！　抓吵法寶「聲音照相」正式上路

他問「建議蔡英文打哪支疫苗？」　醫解答：但別挑，有保護力都好

台中土地屢創新天價　建商回歸三核心燙金地段

土藏造型街邊店！藏壽司插旗彰化　第一家店落腳中華西路　

摩鐵連結完！男友媽來討300元「把妳當女兒對待」　最後1句炸雞皮

周玉蔻爆柯文哲選高雄市長「玩真的！」　陳其邁冷回3個字

接種新冠疫苗恐顏面神經麻痺！英權威期刊：科興疫苗出現機率較高

窗簾零件大亨買安平豪宅　8888萬吉利數字登最貴寶座

快訊／陳燦堅：高端首要任務是「增產報國」　對品質、安全掛保證

沒固定好！台2線曳引車轉彎翻落邊坡　貨櫃爆開變形

最衰車主撞上「人肉飛彈」！　三寶高雄式左轉3秒慘遭擊落

大陸熱門新聞

他釣魚加菜遭罰215萬！竟是上億年前活化石

樊振東的「夢中女神」交男友　球迷心疼安慰

公公「求歡」24歲兒媳！遭拒後20多刀砍死她

人妻慘遭丈夫剃成光頭！群組自PO偷情文贖罪

「最狂嬰兒」突比中指！　爸媽笑翻PO網

山西飯館坍塌29人被壓死！事故調查報告出爐：

陸商發豪語「賺外國人錢」 砸43億建「鐵達尼號」...7年後現況曝

31歲餐飲新銳自動駕駛撞車亡！喪命現場驚悚

手遊讓岳飛牽羊　陸官媒：篡改歷史！

毒妻逼死我！WePhone創辦人PO遺言自殺亡

豪雨狂炸北京！2人困淹水小車滅頂身亡

批美倉促撤軍造成負面影響 王毅：一個政權沒有人民支持站不住

全紅嬋爆紅親戚湧現！宗祠追認為26世孫

塔利班宣布戰爭結束　陸大使館：中方公民安全

更多熱門

相關新聞

塔利班攻入首都　阿富汗23歲女將無法參加帕運

塔利班攻入首都　阿富汗23歲女將無法參加帕運

塔利班15日攻陷阿富汗首都喀布爾，宣告阿富汗政府垮台，引發大批阿富汗民眾的恐慌逃亡潮，也影響了阿富汗帕運代表團無法出征24日登場的東京帕運，而原本23歲的庫達達迪（Zakia Khudadadi）有望成為阿富汗帕運代表團首位女性選手，如今也將無緣出賽。

是否承認新政權　美：取決於塔利班

是否承認新政權　美：取決於塔利班

阿富汗悲歌！640人擠C-17逃亡「震撼影像」曝

阿富汗悲歌！640人擠C-17逃亡「震撼影像」曝

塔利班射下翻牆難民！　阿富汗首位女市長坐等射殺

塔利班射下翻牆難民！　阿富汗首位女市長坐等射殺

中俄對塔利班態度受矚　布林肯致電兩國外長

中俄對塔利班態度受矚　布林肯致電兩國外長

關鍵字：

王毅布林肯外交阿富汗美軍中國美國

讀者迴響

熱門新聞

即／台北喜來登「女客死在房間」　警方封鎖現場

3名「飛機拋落」阿富汗人遺體被尋獲

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

黃子佼威力彩中獎！找出彩券傻眼「整片焦黑」

一直拉血便！他當痔瘡治「半年後走了」

親手送吳亦凡坐牢！吳媽媽神隱16天憔悴現身

五倍券全民免費6重點搶先看　發放時間、數位加碼、領取＆使用範圍

阿滴英文YT無預警停更！因為Joeman

台灣哪世代過最爽？網指「這年級」

「18億陶朱隱園」賣不掉？　內行揭1致命傷

出生貧民窟「3000塊賣掉弟弟」！陳小春後悔痛哭

徐凱希隔14年認主持《我猜》疏失

劉寶傑曝陳時中「最棒之處」　他笑翻狂讚

即／新北染疫男發燒還「搭高鐵」住高雄親友家

新北男偷牽短裙妹！正宮撞見當街扒衣

更多

最夯影音

更多
桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員

桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員
4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

轎車按喇叭「開窗教育」紅牌重機 嗆：騎這麼裡面衝X小...秒被打臉

轎車按喇叭「開窗教育」紅牌重機 嗆：騎這麼裡面衝X小...秒被打臉

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面