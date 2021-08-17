南投山老鼠甩尾撞警！落跑駕駛抓到了　警轟2槍循血跡逮人

記者高堂堯、黃翊婷／綜合報導

綽號「阿仁」的越南籍男子與台籍林姓男子組成山老鼠集團，16日拒捕衝撞警車，造成2名警員受傷。南投仁愛警分局調派線上警力與山警、林務局人員沿著血跡，在附近方圓1公里內進行搜山，最終於17日早上7時45分於台14線77.5公里逮捕逃逸移工阿仁，並將人先行戒護送往埔榮治療。不過，目前暫時無法確定阿仁身上的傷勢是否為槍傷，一切還有待醫師鑑定。

▲衝撞攔檢員警和警車的越南籍移工阿仁落網。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

仁愛警分局指出，2名嫌犯16日疑於春陽、廬山地區盜伐林木，員警佈線展開緝捕，並於分局前設置攔截點準備甕中捉鱉；下午5時50分左右，果然等到一部可疑黑色轎車朝清境方向行駛，行經攔查點時並未停下，反而加速想逃離現場，警方驅車攔阻時遭衝撞，該車馬上180度大迴轉，又撞倒2部民宅前機車。

警方見狀先對空鳴一槍，再朝車身開一槍，企圖制止該車，但該車仍衝破封鎖線朝埔里方向逃逸；向來寧靜的霧社街頭槍聲大作也嚇壞當地民眾，有人大膽拍下整起過程，旁人還對拍攝者大喊：「不要去不要去！」「進來啦！開槍了啦！」

▼▲阿仁身上的傷勢是否為槍傷，還有待醫師進一步鑑定。

警方隨後出動多輛警車進行追捕，緊追3公里後，2男車輛最後於台14線77公里處失控自撞邊坡護欄停下，駕車的越南籍阿仁趁警方湧上前火速棄車、跳下邊坡逃逸無蹤，副駕駛座上的41歲林姓男子則遭到逮捕。

警方表示，圍捕過程中造成2名員警手部擦傷，並在該台作案車輛上起獲超過100公斤、分切成塊的扁柏和檜木，以及3.75公克的安非他命和吸食器等贓證物，目前繼續追捕跳下山谷逃逸的越南籍嫌犯到案中。

警方16日傍晚6時起至台14線77公里處往山谷方向搜尋，沿路皆有發現駕駛越南籍移工阿仁遺留的血跡，隨即調派分局所有線上警力、山警、林務局人員共同至血跡附近方圓1公里內進行搜山，經比對逃逸地點的對向下行車輛（共17台），總算在17日上午7時45分在台14線77.5公里，逮捕阿仁，目前已先行將人戒護送往埔榮治療。

▼警方開2槍制止阿仁及林男的車輛。（圖／民眾提供）