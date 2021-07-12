直擊「醫護運送高危檢體」　網揪1點鼻酸：真的辛苦了

▲篩檢站示意圖。（圖／經濟部）

實習記者廖翊慈／綜合報導

政府採取擴大篩檢後，為了加快篩檢結果速度，許多檢驗人員不分晝夜，將高危檢體迅速送往指定場所。知名醫師田知學就在臉書上分享兩張照片，只見醫護全副武裝騎著腳踏車運送檢體，而這一幕也讓人格外敬佩。

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▲檢驗人員騎著單車送檢體。（圖／取自田知學臉書）

振興醫院急診重症醫學部部主任臨床技能中心主任田知學醫師在臉書發文表示，「疫情期間，幕後的檢驗人員面對大量的高危檢體，不分晝夜，格外辛苦！而為了縮短檢體到檢驗室的時間，傳送人員更是全副武裝不斷地來回奔波、使命必達！」附上的兩張照片，更是令一票網友為之動容。

為何要將檢體儘速送檢？據衛福部資訊表示，待檢體集採後，因為檢體在試管中仍然會繼續進行代謝作用，會影響某些檢測值的準確性。而傳染病檢體也被世界衛生組織(WHO)列為感染物質屬危險物品，須將檢體使用三層包裝後裝入專用密封箱，其運送的過程中，人員必須身穿防護衣及各式防護用具保護自身，運送過中須保持檢體及運送人員雙方的安全性。

▲篩檢試劑示意圖（圖／免費圖庫shutterstock）

根據相關國際文獻顯示，雖全球目前尚無運送傳染性物質之人員，因暴露而遭到感染事件，但他們在炎熱的酷暑下，身穿密不透風的防護衣，快速地騎著腳踏車運送檢體，所留下的汗水絕不比一線醫護來得少。

▲檢驗人員全付武裝送檢體。（圖／取自田知學臉書）

醫師田知學的文引來一群網友留言，紛紛送上感謝道「因為有了妳們，真的讓人好安心 。」「辛苦了！單車天使們！ 」「感謝辛苦的你們，謝謝台灣有你們。」「感謝所有辛苦付出的防疫英雄們！」感謝一線醫護的同時，大家也不忘感謝幕後的檢驗人員，「疫情在前，謝謝這些無名英雄們毫不猶豫地站在最前線保護這座島嶼。」