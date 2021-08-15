快訊／北市+1例！40多歲萬華女染疫　感染源待釐清

▲台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心15日公布，新增2例本土確診，分別為台北市1例、新北市1例，另確診個案中無新增死亡。台北市衛生局表示，該個案分佈於萬華區，感染源尚待釐清。

指揮中心表示，新增2例本土病例，均非居家隔離期間陽性者，都是40多歲女性，且無症狀感染，個案分布為台北市1例、新北市1例；2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

台北市衛生局15日於防疫記者會中表示，中央於15日公布北市新增確診病例，分別為境外1例、本土1例，境外來自立陶宛，本土為40多歲女性，居住在萬華區，感染源待釐清。

北市衛生局指出，北市8月8日至14日一週新增確診本土病例13例，較前一週18例減少5例，各行政區分佈以信義區、中山區、大同區、萬華區及南港區各2例，大安區、士林區及文山區各1例。

衛生局提及，本週本土病例13例，為男性9例，女性4例，其中居家隔離期間檢驗陽性者3例（23％），另有3例（23%）為已知感染源，7例（54%）關聯不明，感染源仍以家戶感染佔最多；北市健康服務中心均在第一時間進行疫調、匡列接觸者並安排採檢、確診者活動足跡進行疫調、環境清消等處置，以及早阻絕潛在社區傳播鏈，避免疫情蔓延。