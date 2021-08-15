蘇一峰誤傳Delta確診者「自行就醫採檢」　北市不開罰：會做善意提醒

▲胸腔科醫師蘇一峰爆料，有Delta變種病毒確診者兩、三次到醫院採檢。（圖／翻攝自蘇一峰臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

胸腔科醫師蘇一峰15日聲稱，有剛染上Delta變種病毒的確診者搭防疫計程車到醫院採檢2次，但病人待在隔離所明明好得很，質疑增加染疫風險。指揮中心15日下午反駁蘇一峰說法，強調並非Delta變種病毒確診者；至於有無可能開罰？台北市衛生局則表示，會做善意提醒，務必確認訊息，不要就個人理解散播訊息。

台北市衛生局15日下午召開防疫記者會。針對蘇一峰稱，有一名Delta變種病毒確診者搭防疫計程車到院採檢2次，質疑可能增加染疫風險？台北市衛生局指出，該確診者不是Delta變種病毒個案，且也不是台北市列管個案，只是在台北市做檢疫和隔離，檢體由北區管制中心專家研判，而個案說明則依照中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的說明。

被問到是否會對誤傳消息的蘇一峰開罰？北市衛生局提及，有提醒蘇一峰對疫情相關訊息，務必要求證後才能對外發言，現在自媒體很發達，民眾有很多抒發管道，談論疫情部分要先做確定再發布較恰當；可能是個案溝通時造成誤解，導致蘇一峰言論與事情有落差，目前北市已有做提醒，而蘇一峰臉書也有做訊息更正，這部分未來會加強提醒醫療人員，務必做確認訊息，不要就個人理解做訊息散布。

陳時中15日於記者會中說明，該病人不是Delta變種病毒，且是在檢疫旅館檢疫完成後驗出陽性，Ct值32，但因對方在國外確診過，所以有解隔證明，只是驗出陽性，所以被北區區管中心要求繼續隔離。

陳時中也提到，因為該情況介於陰陰陽陽，所以北區區管中心也安排兩次採檢，採檢出來後，再由專家判定需不需要繼續隔離。該個案在8月11日有做相當程度的抗議，當時北區通知桃園衛生局，後來轉給北市衛生局，目前隔離區域由北市衛生局管轄，也有安排去醫院採檢，目前8月12日採檢為陰性，8月13日結果尚未出爐，等結果出來後再由專家決定後續程序。