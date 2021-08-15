柯P暗指「位居高位」非真心想解決問題　陳時中：是服務人民

記者許展溢／台北報導

台北市柯文哲再批中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中「位居高位」，非真心想解決問題，對此，陳時中今（15日）回應，位居高位是「服務人民」。

▲陳時中說，位居高位是服務人民。（圖／指揮中心提供）



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柯文哲妻子陳佩琪今在臉書表示，台灣防疫原則和疫苗上架標準隨時在變，想必大家見怪不怪了，若有人質疑，就說時空背景不同、今非昔比，若再追問就說「沒有會議記錄」或「我負責」、「一切責難到我為止」，接著拿幾張紙板比劃一番，就什麼責都不用負了，也就過關了。

陳佩琪提到，柯文哲曾說過最不喜歡一種人，「就是位居主管高位，但眼下只著重應付當下，而非真心想解決問題，或想辦法把問題帶回去解決，開記者會只要幾句金句回答媒體的提問就好。」

記者會被問到此事，陳時中指出，當政務官不是位居高位，是服務人民，想要解決問題部分，「大家都想要解決問題，都努力在做」。

另外，台灣疫苗持續短缺，台北市副市長蔡炳坤也指出，可能造成年輕人與年長者搶打疫苗，導致彼此有心結，也會造成地方壓力。陳時中表示，年輕成年人跟長者之間，希望大家稍微忍耐一下，「我想這壓力大家都有，大家共同承擔，我們有任何進來的疫苗，會盡快往比較年輕年齡層做施打。」