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許智傑要柯文哲學習陳其邁　「台北市就不會只有一天+0」

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

記者林銘翰／台北報導

台北市長柯文哲14日批評，中央政府太過於讓高雄市長陳其邁出頭，才會把疫苗預約系統搞亂，民進黨立委許智傑表示，希望柯文哲能夠配合中央的防疫政策，也許還可以參考高雄市的做法，「這樣台北市就不會只有一天+0，也可以像高雄有20天以上」。

桃園市長鄭文燦日前提出「戴口罩打籃球」的做法，卻遭柯文哲要求「鄭文燦先示範一遍給大家看」，柯文哲14日再將砲口對向陳其邁，批評中央政府太過於讓陳其邁出頭，才會把疫苗預約系統搞亂掉。

許智傑15日受訪時表示，不管是鄭文燦的戴口罩打籃球，還是陳其邁的預約系統配套長輩造冊施打，都是考量防疫跟民間的需要。

許智傑說，希望柯文哲也能夠配合中央防疫政策，做好防疫基本功、傾聽民意，也許還可以學習參考桃園、高雄兩市的作法，「這樣子台北市就不會只有一天+0，也可以像高雄有20天以上+0囉」。

此外，網紅「卡神」楊蕙如日前在臉書上質疑高端疫苗，甚至表態在三期數據出來前不會施打，反嗆高端支持者是「神經病高端仔」，不要惹毛她，也認為第二類官員應該帶頭施打。

對此，許智傑則說，國產疫苗是國家重要的戰略方向，不但可以自救，也可以幫助其他國家，疫情期間對第三期試驗打安慰劑的受試者不人道，所以日本、韓國也都認同，用免疫橋接的方法替代三期試驗。

許智傑強調，「楊小姐自己想不想打我們尊重」，但是抹黑高端疫苗，或者批評支持高端疫苗的人，這樣子比較不恰當。

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