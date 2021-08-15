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台南疫情49天+0　黃偉哲籲防新冠肺炎也要防其他傳染病

▲台南市長黃偉哲表示，不僅COVID-19會致命，登革熱、日本腦炎、嚴重腸病毒也會，所以戴口罩、勤洗手、保持社交距離，這對很多疾病都有效，對腸病毒也有效率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲表示，不僅COVID-19會致命，登革熱、日本腦炎、嚴重腸病毒也會，所以戴口罩、勤洗手、保持社交距離，這對很多疾病都有效，對腸病毒也有效率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲15日表示，全國新增2例本土個案，台南疫情49天+0，不僅COVID-19會致命，還有其它傳染性疾病也會致命，登革熱、日本腦炎、嚴重腸病毒都會，尤其在夏天的時候，天氣炎熱的時候，腸病毒病毒比較活躍，所以戴口罩、勤洗手、保持社交距離，這對很多疾病都有效，對腸病毒也有效率。

黃偉哲表示，台南雖沒有新增確診案例，也沒有確診者足跡，但仍要再三提醒市民提高警覺防疫。黃偉哲也強調，除了COVID-19以外，還有其他傳染性疾病，譬如登革熱、日本腦炎、腸病毒等都有可能致命。戴口罩、勤洗手、保持社交距離這些防疫措施對很多傳染性疾病都有效，也籲請民眾一同清除居家孳生源，保持一個良好的居住環境。

▲台南市長黃偉哲表示，不僅COVID-19會致命，登革熱、日本腦炎、嚴重腸病毒也會，所以戴口罩、勤洗手、保持社交距離，這對很多疾病都有效，對腸病毒也有效率。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲表示，不僅COVID-19會致命，登革熱、日本腦炎、嚴重腸病毒也會，所以戴口罩、勤洗手、保持社交距離，這對很多疾病都有效，對腸病毒也有效率。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲表示，不僅COVID-19會致命，登革熱、日本腦炎、嚴重腸病毒也會，所以戴口罩、勤洗手、保持社交距離，這對很多疾病都有效，對腸病毒也有效率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局長許以霖說明，COVID-19公費疫苗預約平台第6期將於8月16日上午10時起至18日中午12時開放預約，預計8月23日至8月29日接種。第6期可接種之疫苗為高端疫苗，請符合接種資格的市民明日上午10時起至系統進行預約。第6期符合預約資格對象為65歲以上長者、64歲至20歲（含）第9類對象、64歲至36歲（含）民眾，屆時並將視疫苗供應期程調整接種場次。

▲台南市長黃偉哲表示，不僅COVID-19會致命，登革熱、日本腦炎、嚴重腸病毒也會，所以戴口罩、勤洗手、保持社交距離，這對很多疾病都有效，對腸病毒也有效率。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲表示，不僅COVID-19會致命，登革熱、日本腦炎、嚴重腸病毒也會，所以戴口罩、勤洗手、保持社交距離，這對很多疾病都有效，對腸病毒也有效率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲表示，不僅COVID-19會致命，登革熱、日本腦炎、嚴重腸病毒也會，所以戴口罩、勤洗手、保持社交距離，這對很多疾病都有效，對腸病毒也有效率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市自展開COVID-19疫苗接種作業至14日，共接種679487劑次，疫苗劑次涵蓋率36.3％；其中65歲以上長者接種率72.2％；50歲以上58.3％；18歲以上42.4％。

▲台南市長黃偉哲表示，不僅COVID-19會致命，登革熱、日本腦炎、嚴重腸病毒也會，所以戴口罩、勤洗手、保持社交距離，這對很多疾病都有效，對腸病毒也有效率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

最後黃偉哲也表示，目前病毒一直變異，最近又有哥倫比亞病毒株進來台灣，大家還是要注意。不管疫苗有多厲害，主要還是保護感染者轉為重症或是避免死亡，並不能完全避免人類被病毒感染，因此希望大家注射疫苗之後，能夠持續做好戴口罩，勤洗手，保持社交距離的防疫措施。

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