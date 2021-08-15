核酸檢測竟下巴脫臼！醫1招復位「姿勢好害羞」　網笑：我不乾淨

▲河南商丘發生一起核酸檢測後，村民下巴脫臼的意外，醫師趕緊施救。（圖／翻攝自「頭條新聞」微博）

大陸中心／綜合報導

中國大陸本土疫情頻發，多地啟動大規模核酸檢測，但近日河南商丘有一名男子，疑似因「太配合」，張口受檢後下巴脫臼，還好現場骨科醫師「30秒復位」神救援，不過因施救姿勢曖昧，意外引發網友討論，有人直呼，「畫面太美，我忍不住」，也有人說若打上馬賽克，簡直不敢想像，「對不起，是我不乾淨。」

該意外發生在河南商丘，據《頭條日報》報導，商丘市中醫院醫護人員在採集核酸過程中時，一位村民疑因嘴張的太大，導致下頜關節脫落，碰巧現場醫護中，一名骨科醫生李炎緊急施救，不到30秒就將村民下頜復位。

院方護士受訪稱，「因為我們採核酸，必須張大嘴巴發出啊的聲音」，村民可能太配合，導致關節脫位，後來也很主動配合醫師工作。強調施救的李醫師雖然才27、8歲，但是技術還是比較精湛的，認為儘管事件新奇，所幸無大礙。

由於醫師在施救過程，必須讓村民作靠在牆邊，將身體湊近依靠全身力量，完成復位，害羞姿勢意外引發陸網討論，有人說「畫面太美，我忍不住哈哈哈」、「如果打上馬賽克...對不起對不起，是我不乾淨」、「我一般看這種新聞不會笑 除非真的忍不住」，也有人諷刺，「這視頻截圖又是BBC的素材了！」或引發什麼人可能成為「下巴掉了」的危險群，和須要如何防範的討論。

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▼施救過程畫面引發討論。（圖／翻攝自「頭條新聞」微博）