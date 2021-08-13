政策轉彎！五倍券擬全民免付費　蔡易餘：謝謝蘇貞昌果決回應民意

▲蔡易餘13日在臉書主張免付1千元拿五倍券。（圖／翻攝自Facebook／蔡易餘 家己人）

記者蘇晏男／台北報導

五倍券以「1千換5千」的方案各界看不一，連民進黨正國會、英系立委也不認同。今（13）日晚間，行政院發言人羅秉成轉述，閣揆蘇貞昌基於台灣今年經濟成長提升及財政負擔後，表達可評估讓全民免費領券。對此，民進黨立委蔡易餘表示，謝謝政院在定案前做出很重要的決定，政府負擔這1千元讓人民有感，謝謝蘇貞昌明快、果決回應民意。

五倍券以「1千換5千」的政策規劃方向在民進黨內意見歧異，除8位民進黨正國會立委呼籲政院直接發券外，包括蔡易餘在內等10名民進黨英系立委13日則透過臉書，主張全民免付1千元，直接發放振興券。

但對此，羅秉成上午則表示，民主社會有不同意見屬正常現象，民進黨立委所提相關意見也都希望5倍券的規劃力求完善，行政院也一直與民進黨團保持聯繫、溝通。

其實，總統蔡英文11日邀集蘇貞昌等相關閣員討論討論五倍券政策，已請行政院定案前一定要做好溝通；同日在中執會上，蔡英文又重申一次此立場。

接著隔天，蘇貞昌上午在行政院會落幕後，與民進黨立院黨團7長及部分綠委會商。會中蘇主動提出可擴大「免費發券」的適用範圍，除了中低收入戶外，還擬納入906萬名紓困4.0受惠者，由政府事先匯1千元至其戶頭，降低他們的負擔。

儘管免費領券的適用對象擴大，仍有綠委表達不滿。蘇貞昌13日召集相關部會首長討論五倍券方案，針對民眾換購五倍券不需負擔1千元的適用範圍進行討論，並做成可評估全部由中央政府來吸收負擔的結論。不過目前仍有待16日聽取民進黨團成員意見後，才會做最後定案。

另外，據悉，面對黨內砲火隆隆，蔡英文13日下午在總統官邸與部分派系人士、相關官員和少數執政縣市首長會面，席間凝聚數項理由，成為拍板「全民免費兌換振興券」的關鍵。席間氣氛雖然相當好，但仍有人開玩笑說，蘇揆堅持用1千元換券，「不曉得是什麼經濟理論？」