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內幕／蔡英文召集派系代表入官邸　凝聚「全民免費兌換振興券」政策方向

▲▼總統蔡英文今（9）日下午前往嘉義及雲林勘查葉菜類及落花生災損情形。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文今天下午會見派系代表，終於拍板「全民免費換券」政策。（資料照／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

振興5倍券政策規劃引發各方討論，綠營內部近日為「拿1千換券」意見歧異，10名民進黨英系立委今（13日）上午才發聲明呼籲「全民免付」，行政院晚間就宣布，5倍券將朝全民免費兌換方向規劃。據了解，總統蔡英文下午在官邸與部分派系人士、相關官員和少數執政縣市首長會面，席間聆聽各方意見，凝聚「全民免付1千元」的共識。

行政院長蘇貞昌昨（12日）與民進黨立院黨團幹部會面時，對於之前堅持「一定要拿錢換券」做出部分妥協，提出可以擴大「免付1千元」的適用對象，可望將有領取紓困4.0的906萬人都納入，但黨內反彈仍不小，不僅民進黨立院黨團書記長羅致政、民進黨立委劉櫂豪等10名英系立委今天上午發布聲明，呼籲應該「全面振興、全面免付」；台南市長黃偉哲也直接宣布，要讓台南市民免付1千元。

據透露，面對黨內砲火隆隆，蔡英文今天下午在總統官邸與部分派系人士、相關官員和少數執政縣市首長會面，席間凝聚數項理由，成為「全民免費兌換振興券」的關鍵。會中氣氛雖然相當好，但仍有人開玩笑說，蘇揆堅持用1千元換券，「不曉得是什麼經濟理論？」

對於政策轉彎成全民免付1千元，據了解，其中一個原因是，經過政院評估，擴大不須負擔1千元的民眾恐超過1千萬人，已近台灣人口的半數，會讓要付錢的人出現比較心理，「人數切下去剛好是一半一半，還不炸鍋嗎？」

另一方面，因主計總處今天剛公布全年經濟成長預測數據，上半年經濟成長率為8.34%，「經濟成長的成果應可讓全民共享」，成為政院可下台階的關鍵解方。

對此，綠營人士也說，「拿1千換券」的壓力早就燒到縣市首長身上，「如果有其他國民黨執政縣市先喊要幫民眾付1千塊怎麼辦？幹嘛讓縣市為難？」因此會中也有人力主，不應該讓縣市首長來承擔這個壓力。

面對全民免付1千元，5倍券恐被譏為「馬英九消費券再版」，在蔡英文今天下午召集會面中，也花了很多時間闡述，消費券跟振興券的效益、時空背景、政府配套完全不一樣，例如消費券是因為當年人民悲觀不願意消費，馬政府在沒有紓困的狀況下，發消費券創造內需；振興券則是因面對本土疫情衝擊產業，政府推動紓困後，進行振興經濟的做法，同時民眾也可能出現「報復性消費」的心理狀態。

對於振興券政策規劃，行政院發言人羅秉成今天晚間則表示，蘇揆下午召集相關部會討論，蘇揆認為，可評估全部由中央政府來吸收負擔，並請相關部會朝此方向妥慎規劃，下周一（16日）聽取立院黨團成員意見後，再做最後定案。

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