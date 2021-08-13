轟五倍券「不知道在衝蝦」　柯文哲：去年已經亂一次今年一模一樣

記者蘇晏男／台北報導

針對行政院規劃發放五倍券，堅持要以1千換5千，台北市長柯文哲13日下午表示，防疫之後是紓困、振興、轉型，三個是完全不同邏輯，如果要交1千換5千回來，那你乾脆給我4千塊就好啦。

柯文哲說，如果是要振興，但問題現在是振興時間嗎？餐飲業還在採用梅花座跟隔板，風景區人太多「我還很怕」，每個旅遊景點還採旅遊警示燈，且還鼓勵大家少去菜市場，這是振興的時候嗎？

柯文哲批評，紓困、振興、轉型到底要做什麼，頭腦要清楚，不曉得現在發五倍券是要紓困還是振興，若要轉型就要用電子支付，去年已經亂一次，今年一模一樣，去年花23億，一定要印哪個紙嗎？

柯文哲指出，香港是用電子身分證、電子支付，按一個Enter 就轉帳了，國家還要把公務員搞得大家都要快發瘋，不知道這個國家在「衝蝦」（幹什麼）。

對於目前北市府短期有無振興方案，而有無研議把五倍券結合台北通推出優惠？柯文哲回應，我們都有在規劃，但先講，中央要怎麼做，不管是要加碼還是怎樣，至少要留時間給地方去對應，不要說突然明天上限，導致地方沒辦法處理。

柯文哲表示，政治要有科學基礎，要想好，再按部就班去做，防疫、紓困、振興、轉型，每個步驟有各自戰略目標，方法都不太一樣，想好再做。

如果北市不用五倍券振興，那要怎麼幫助民眾？柯文哲則透露，如果要轉型，還是會用台北通；如果是振興，會透過商業處、市場處跟產業界研擬，還是那句話，中央要做什麼事情，早一點知會地方，我們才有辦法因應。

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