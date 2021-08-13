220人打1劑AZ後血栓！研究：副作用罕見但極具破壞力　致死率曝光

▲美國研究指出，AZ疫苗所帶來的血栓問題，雖然罕見但極具破壞性。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國麻州醫學協會（MMS）最近在《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）上發布了一篇論文指出，AZ疫苗所帶來的血栓問題，雖然罕見但極具破壞性。儘管如此，多個監管機構都認為，接種疫苗的好處大於風險，因此人們還是應該要接種疫苗。

據美國CNBC電視台報導，MMS對294名在3月22日至6月6日間，到英國醫院就診的患者數據進行研究後，發現其中有170人被確診出現「疫苗引起之免疫血栓性血小板低下症」（VITT）副作用，另外還有50人的症狀也可能與罕見血栓相關。

▲研究指出，接種AZ疫苗後出現VITT的致死率達22% 。（圖／食藥署提供）

這220名患者都是在接種了第1劑AZ疫苗的5至48天內出現症狀，自接種到入院治療的天數平均為14天，整體因出現VITT副作用而死亡的比例為22%。研究人員也發現，有41%出現VITT的患者過去不曾被確診有潛在健康問題，而被確診患有VITT的族群年齡介於18至79歲，平均年齡為48歲。

英國政府的數據也顯示，在100萬名接種AZ疫苗的人群中，有14.9萬人會出現罕見血栓或血小板水平低下的問題，但在接種第2劑疫苗後，這個數字會下降到1.8萬人，因此研究作者在論文中寫道，「儘管英國大部分接種AZ疫苗的人群都是年長者，但研究發現，有85%出現VITT症狀的患者年齡小於60歲，VITT已成為罕見但具有破壞性的併發症。」

The extremely low risk of blood clots associated with the COVID-19 AstraZeneca vaccine is even smaller when compared to the risk of blood clots and other health issues when infected with COVID-19 itself.



Protect yourself and others, #GetVaccinated. pic.twitter.com/0j9grWCxzG — COVID-19 Community Champions (@ChampionsCovid) June 9, 2021

產製AZ疫苗的藥廠阿斯利康隨後反駁，MMS的研究「樣本量很小」，反觀來自數百萬人的真實世界數據卻顯示，AZ疫苗與其他疫苗的安全性相當，罕見血栓與血小板水平低下的發生率極低，而且這些副作用都是可以被治療的。

阿斯利康藥廠發言人指出，人們在感染新冠後出現罕見血栓的風險，比接種AZ疫苗後出現VITT副作用要大得多，因此人們仍應接種疫苗，因為這是對抗新冠最有效的保護措施，也是擺脫這場大流行的最佳途徑。

儘管英國與歐盟的藥品監管機構都已證實，VITT與AZ疫苗之間有直接關聯，不過英國疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）、世界衛生組織（WHO）、歐洲藥品管理局（EMA）和國際血栓形成與止血學學會（ISTH）都認為，接種疫苗的好處大於風險。

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