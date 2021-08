220人打1劑AZ後血栓！研究：副作用罕見但極具破壞力　致死率曝光

▲美國研究指出,AZ疫苗所帶來的血栓問題,雖然罕見但極具破壞性。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

美國麻州醫學協會(MMS)最近在《新英格蘭醫學期刊》(NEJM)上發布了一篇論文指出,AZ疫苗所帶來的血栓問題,雖然罕見但極具破壞性。儘管如此,多個監管機構都認為,接種疫苗的好處大於風險,因此人們還是應該要接種疫苗。

據美國CNBC電視台報導,MMS對294名在3月22日至6月6日間,到英國醫院就診的患者數據進行研究後,發現其中有170人被確診出現「疫苗引起之免疫血栓性血小板低下症」(VITT)副作用,另外還有50人的症狀也可能與罕見血栓相關。

▲研究指出,接種AZ疫苗後出現VITT的致死率達22% 。(圖/食藥署提供)

這220名患者都是在接種了第1劑AZ疫苗的5至48天內出現症狀,自接種到入院治療的天數平均為14天,整體因出現VITT副作用而死亡的比例為22%。研究人員也發現,有41%出現VITT的患者過去不曾被確診有潛在健康問題,而被確診患有VITT的族群年齡介於18至79歲,平均年齡為48歲。

英國政府的數據也顯示,在100萬名接種AZ疫苗的人群中,有14.9萬人會出現罕見血栓或血小板水平低下的問題,但在接種第2劑疫苗後,這個數字會下降到1.8萬人,因此研究作者在論文中寫道,「儘管英國大部分接種AZ疫苗的人群都是年長者,但研究發現,有85%出現VITT症狀的患者年齡小於60歲,VITT已成為罕見但具有破壞性的併發症。」

