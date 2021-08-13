快訊／北市確診新增2例　桃機地勤確診感染源不明

▲台北市長柯文哲召開防疫記者會。（圖／北市府提供）



記者陳家祥／台北報導

台北市13日確診個案新增2例。市長柯文哲表示，1個是家戶感染，是接觸確診者已經被居家隔離，解除隔離前被發現是陽性被攔下；另外一例感染源不明，但他是桃園機場的地勤人員，不知道是不是接觸到機場的外國人被感染。

中央流行疫情指揮中心13日公布國內新增18例COVID-19確定病例，分別為4例本土及14例境外移入；另確診個案中新增2例死亡。本土個案分布部分，台北市、高雄市各2例；其中3例為已知感染源、1例關聯不明。