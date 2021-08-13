7.7億人已全程接種！　陸坦言本土疫情「多源多點」發生

記者陳政錄／綜合報導

就本土疫情復發，大陸國務院聯防聯控機制13日召開發布會。國家衛健委發言人米鋒首先指出，截至8月12日，全國累計接種新冠病毒疫苗18億3,245萬劑次，7億7,704.6萬人完成全程接種。但他接著坦言，目前全國現有本土確診病例連續19天上升，涉及16個省份，面臨短時間內多源多點發生疫情的複雜局面。

據大陸國家衛健委今晨通報，8月12日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例99例，其中境外輸入病例52例，本土病例47例（江蘇26例，河南14例，湖北4例，湖南2例，雲南1例），另新增無症狀本土病例5例。

▲大陸國務院聯防聯控機制召開新聞發布會,大陸國家衛健委發言人米鋒。（圖／取自CCTV）

以此輪疫情的早發點江蘇省為例，自7月20日南京祿口國際機場，通報有清潔工確診，後被官方證實或與Delta變異毒株入侵有關後，目前江蘇省累計已報告本土確診病例760例（南京市235例，淮安市12例，揚州市510例，宿遷市3例），相關傳播鏈擴散多省，另諸如廈門、鄭州等地，也相繼傳出與出入境口岸關聯的本土病例。

米鋒在發布會上表示，截至目前，全國現有本土確診病例連續19天上升，涉及16個省份，現有中高風險地區156個，我國面臨短時間內多源多點發生疫情的複雜局面。

▲大陸多地疫情升溫，官方採取全員核酸檢測，提高風險區出入管理等手段防疫。（圖／CFP）

他接著強調，針對當前疫情形勢，要從嚴從緊落實各項防控措施，壓實四方責任，強化外防輸入，落實高風險人員封閉管理、高風險環境和物品消殺等措施，加強風險人群區域協查、重點場所疫情防控，堅決徹底做好重點人員的集中隔離，盡快遏制疫情擴散蔓延勢頭。米鋒呼籲，要嚴格遵守防疫要求、積極配合防控工作，通過共同努力，控制疫情影響範圍、縮短疫情持續時間，盡快恢復正常生產生活秩序。

今天上午，大陸國務院聯防聯控機制，已公開發布「戴口罩指引」的新要求，對普通民眾而言，除了在密閉場所需要戴口罩外，當處於人員密集的室外場所，也需要配戴口罩，並擴大將境外輸入高風險崗位、機療機構工作人員納入重點人群的範圍，要求配戴更高級別口罩，和因應揚州等地疫情傳播鏈特性，將棋牌室（麻將館）、遊船（觀光船）、劇場等10類場所和單位納入重點管理，增加衛生防護要求。

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