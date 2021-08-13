　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

7.7億人已全程接種！　陸坦言本土疫情「多源多點」發生

記者陳政錄／綜合報導

就本土疫情復發，大陸國務院聯防聯控機制13日召開發布會。國家衛健委發言人米鋒首先指出，截至8月12日，全國累計接種新冠病毒疫苗18億3,245萬劑次，7億7,704.6萬人完成全程接種。但他接著坦言，目前全國現有本土確診病例連續19天上升，涉及16個省份，面臨短時間內多源多點發生疫情的複雜局面。

據大陸國家衛健委今晨通報，8月12日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例99例，其中境外輸入病例52例，本土病例47例（江蘇26例，河南14例，湖北4例，湖南2例，雲南1例），另新增無症狀本土病例5例。

▲▼大陸國務院聯防聯控機制召開新聞發布會,大陸國家衛健委發言人米鋒。（圖／取自CCTV）

▲大陸國務院聯防聯控機制召開新聞發布會,大陸國家衛健委發言人米鋒。（圖／取自CCTV）

以此輪疫情的早發點江蘇省為例，自7月20日南京祿口國際機場，通報有清潔工確診，後被官方證實或與Delta變異毒株入侵有關後，目前江蘇省累計已報告本土確診病例760例（南京市235例，淮安市12例，揚州市510例，宿遷市3例），相關傳播鏈擴散多省，另諸如廈門、鄭州等地，也相繼傳出與出入境口岸關聯的本土病例。

米鋒在發布會上表示，截至目前，全國現有本土確診病例連續19天上升，涉及16個省份，現有中高風險地區156個，我國面臨短時間內多源多點發生疫情的複雜局面。

▲南京市疫情升級，全員核酸檢測。（圖／CFP）

▲大陸多地疫情升溫，官方採取全員核酸檢測，提高風險區出入管理等手段防疫。（圖／CFP）

他接著強調，針對當前疫情形勢，要從嚴從緊落實各項防控措施，壓實四方責任，強化外防輸入，落實高風險人員封閉管理、高風險環境和物品消殺等措施，加強風險人群區域協查、重點場所疫情防控，堅決徹底做好重點人員的集中隔離，盡快遏制疫情擴散蔓延勢頭。米鋒呼籲，要嚴格遵守防疫要求、積極配合防控工作，通過共同努力，控制疫情影響範圍、縮短疫情持續時間，盡快恢復正常生產生活秩序。

今天上午，大陸國務院聯防聯控機制，已公開發布「戴口罩指引」的新要求，對普通民眾而言，除了在密閉場所需要戴口罩外，當處於人員密集的室外場所，也需要配戴口罩，並擴大將境外輸入高風險崗位、機療機構工作人員納入重點人群的範圍，要求配戴更高級別口罩，和因應揚州等地疫情傳播鏈特性，將棋牌室（麻將館）、遊船（觀光船）、劇場等10類場所和單位納入重點管理，增加衛生防護要求。

►生火了！連我媽都用到發光

►最夯潔齒小物在這裡

ET快訊
快訊／北市5區淹水1級警戒！　中正區驚見「路河」慘況曝
女星消失4年重回八點檔　導演驚：尺寸怎不一樣
惹怒陳其邁！特殊交友到同事家吃火鍋、玩桌遊　3人確診
台北確診者南下！　14處足跡公布
快訊／大雷雨轟5縣市！　北市「這1區」時雨量最多
快訊／台北染疫男搭「高鐵+客運」回老家　高雄待4天！車次曝光
快訊／永和樂華夜市淹水了！　中山地下道封閉
北市+2「1人為桃機地勤」　恐接觸機場外國人被感染
快訊／疑與家人吵架　桃園某國中13歲男學生墜樓
熱帶低壓生成！預測路徑出爐　有可能增強成颱
快訊／X Men趴高雄群聚＋2！　同事同桌聚餐中鏢
快訊／新北7月起驗出4例Delta　侯友宜：血淋淋教訓不能忘
BNT與台灣約好交貨期程！陳時中證實「進展順利」：很可能會來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

水淹兩層樓！ 餐館夫妻回憶驚恐3小時：身綁保麗龍手拉手也許能活

年增30.9%　中國前7月實際使用外資千億美元

7.7億人已全程接種！　陸坦言本土疫情「多源多點」發生

炫富網紅郭美美出獄後賣假減肥藥遭公訴　5年內再犯罪或從重量刑

國民黨再提「憲法九二」新論述　唐永紅：大陸不會接受

叮到像被地雷炸傷！男抓地雷蜂離奇失蹤　被發現「3蜂正在螫屍」

巴基斯坦定調「陸工程師」9死為恐攻　「巴塔」汽車炸彈客自殺攻擊

中國召集駐華使節　強調反對新冠政治溯源

阿里事件翻版？貴州酒企員工自曝「被性侵」　公司剛準備上市

鄭州汽車墳場4000輛車空拍影片曝光　民間估泡水車超40萬台

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

不知道懷孕了！女會計「以為變胖」　棄嬰5萬交保：每月MC都有正常來

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

【料理之王2】EP8預告 學長姐的魔鬼訓練 磨出選手更高層次表現！

水淹兩層樓！ 餐館夫妻回憶驚恐3小時：身綁保麗龍手拉手也許能活

年增30.9%　中國前7月實際使用外資千億美元

7.7億人已全程接種！　陸坦言本土疫情「多源多點」發生

炫富網紅郭美美出獄後賣假減肥藥遭公訴　5年內再犯罪或從重量刑

國民黨再提「憲法九二」新論述　唐永紅：大陸不會接受

叮到像被地雷炸傷！男抓地雷蜂離奇失蹤　被發現「3蜂正在螫屍」

巴基斯坦定調「陸工程師」9死為恐攻　「巴塔」汽車炸彈客自殺攻擊

中國召集駐華使節　強調反對新冠政治溯源

阿里事件翻版？貴州酒企員工自曝「被性侵」　公司剛準備上市

鄭州汽車墳場4000輛車空拍影片曝光　民間估泡水車超40萬台

玫瑰控一定要用起來！4款玫瑰香氣超好聞的臉部保養

《山河令》男星參拜靖國神社遭陸網出征！　急道歉：為無知而羞愧

雙北廠辦前7月交易209億　較去年全年成長100億

療癒系早點！雞腿排蛋吐司稱霸板橋　柔軟口感緊裹雙層好料超涮嘴

快訊／雷雨炸北市！5區淹水1級警戒　中正區「路河」慘況曝

台驊控股第二季三率三升獲利再創新高　單季EPS13.32元

捐血贈品太豪華！1次就送「13樣商品」　一字排開他驚：還有600元

自然產5kg巨嬰　「麻醉過敏」嫩媽吐真實心聲！上萬網友驚呆

轟五倍券「不知道在衝蝦」　柯文哲：去年已經亂一次今年一模一樣

最愛小姐姐！包子臉胖貓饋頭蹭手討抱　爸醋：要霸佔我女兒多久？

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

大陸熱門新聞

湖北暴雨4死　災民收妻訣別簡訊

湖北特大暴雨　柳林鎮水淹到2樓

丈夫輸精管「切斷+剪掉一節」結紮...妻子竟懷孕

鄭州汽車墳場4000輛車空拍影片曝光　民間估泡水車超40萬台

全紅嬋兄弟姊妹5人僅1人上學！母親病情曝光

陸商發豪語「賺外國人錢」 砸43億建「鐵達尼號」...7年後現況曝

一夜性侵2名女下屬！29歲總經理離譜淫行曝光

湖北小鎮暴雨　21死4失聯水電全斷

女兒不結婚…媽立遺囑4千萬房產捐出去

男上山離奇失蹤　被3蜜蜂螫屍

陸新任駐美大使秦剛與雪蔓會談 就「台灣問題」表明立場

廣東發生狂男「當街持刀砍警察」　猛剁後頸當場倒地

中國增47本土　官方要求室外戴口罩

大陸新增本土確診47例 北京無＋0「海澱5個小區正式解封」

更多熱門

相關新聞

快訊／北市確診新增2例　桃機地勤確診感染源不明

快訊／北市確診新增2例　桃機地勤確診感染源不明

台北市13日確診個案新增2例。市長柯文哲表示，1個是家戶感染，是接觸確診者已經被居家隔離，解除隔離前被發現是陽性被攔下；另外一例感染源不明，但他是桃園機場的地勤人員，不知道是不是接觸到機場的外國人被感染。

LIVE／陳時中不認「3+11」是破口　柯文哲最新回應

LIVE／陳時中不認「3+11」是破口　柯文哲最新回應

陳時中曝「9月開學不會延遲」！

陳時中曝「9月開學不會延遲」！

關鍵字：

新冠肺炎疫情國務院大陸米鋒Delta北京中國疫苗接種全程接種

讀者迴響

熱門新聞

IG見「黃鴻升私訊6字」曾莞婷痛哭

夢多點名福原愛開罵：做人不能這樣

妻子產女嬰後扔垃圾車！丈夫自曝：我的錯

Angelababy街邊熱吻小12歲賴冠霖　網一面倒看衰

康鈞尉有開房發票！旅館員工現身抓疑點

撩人夫畫面流出！許藍方：脫下來我可幫

擬增906萬人「五倍券免費領」！這類人有福了

久違愛愛…人妻「喇到一坨硬硬的」嚇壞！醫嘆：拖太久了

郭婞淳爆「東奧尬見姨媽來了」！還瞞教練上場

劉德華被告抄襲索賠4.3億　北京法院證實立案

劉邦友血案懸宕20年　「秘密證人」現身吐槍手身分

許藍方慘被聯手反殺！律師：這是投名狀

麻古茶坊「買1送1」限時6小時！

Delta一統江湖難預測！醫轟「印度神童根本汙辱科學家」

勞工1萬元補貼多2類人「明開放請領」　蔡英文：政府幫大家減負擔

更多

最夯影音

更多
狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人
智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面