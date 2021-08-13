　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

大陸新增本土確診47例　北京＋0「海澱5個小區正式解封」

▲北京海澱區5個小區解封。（圖／CFP）

▲北京市海澱區5個小區於13日凌晨解封。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國衛健委今（13）日公布，8月12日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例99例，其中本土病例47例、境外輸入52例。值得注意的是，北京市疫情趨緩，海澱5個小區今日凌晨正式解除封閉管控。

▲北京海澱區5個小區解封。（圖／CFP）

▲北京海澱區抽查醫療單位疫情防控措施。（圖／CFP）

大陸本土疫情方面，新增確診人數為47人，分布於江蘇（26例）、河南（14例）、湖北（4例）、湖南（2例）及雲南（1例）。當日新增治癒出院病例51例，解除醫學觀察的密切接觸者3716人，重症病例較前日增加2例。

境外輸入疫情方面，新增確診人數為52例，超越本土確診人數，主要分布於河南（17例）、廣東（9例）、雲南（9例）、廣西（7例）、上海（5例）、四川（2例）、遼寧（1例）、山東（1例）及陝西（1例）。

此外，隨著北京市疫情降溫，海澱區甘家口街道賞竹閣小區等5個小區於13日凌晨正式解除封閉管控。不過，5個社區解封後並不代表解除防控管理，仍將嚴格實行防疫措施，包括出入口24小時值守，所有居民憑證出入及外來人員嚴格落實測溫、查證、掃碼、登記等防控措施。

►靠它解決失眠、彷彿睡在雲朵裡

ET快訊
林佩瑤PO婚紗照突提「離婚了」！　她急曝真相：對不起大家
2人發票中獎2000次！　獎金恐被追回
她嫌追求者太煩！亂刀捅死37歲男　還到關公面前洗兇刀
快訊／「萊牛風波」丟官　丁怡銘遭控違反《食安法》結果出爐
快訊／孕媽逆向自撞！昏迷前夾腿護兒　搶救3天宣告不治
IG驚見「黃鴻升私訊6字」曾莞婷痛哭！　收2年前祝福：你快樂
Disney+宣布登台！上線時間曝　漫威、皮克斯全能看
找工作可領3.2萬元！　5QA看懂怎麼領

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸新增本土確診47例　北京＋0「海澱5個小區正式解封」

湖北小鎮極端暴雨　「21死4失聯」水電通信全斷

陸新任駐美大使秦剛與雪蔓會談　就「台灣問題」表明立場

湖北暴雨淹到2樓！人夫收愛妻「訣別簡訊」　見屍悲痛淚崩

湖北突然特大暴雨襲擊！小鎮洪水灌到2樓　傳至少4人遇難

女兒不結婚…媽立遺囑「4千萬房產全捐出去！」洋蔥真相曝

香港新入境條例上路　陸委會示警「人身安全」風險

防對岸「竊取高科技產業技術」　陸委會修兩岸條例

一夜性侵2名女下屬！29歲總經理「酒桌上也忍不住」　離譜淫行曝

江啟臣推馬英九「重建兩岸」　陸委會提醒：勿配合統戰

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

【料理之王2】EP8預告 學長姐的魔鬼訓練 磨出選手更高層次表現！

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

不知道懷孕了！女會計「以為變胖」　棄嬰5萬交保：每月MC都有正常來

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

大陸新增本土確診47例　北京＋0「海澱5個小區正式解封」

湖北小鎮極端暴雨　「21死4失聯」水電通信全斷

陸新任駐美大使秦剛與雪蔓會談　就「台灣問題」表明立場

湖北暴雨淹到2樓！人夫收愛妻「訣別簡訊」　見屍悲痛淚崩

湖北突然特大暴雨襲擊！小鎮洪水灌到2樓　傳至少4人遇難

女兒不結婚…媽立遺囑「4千萬房產全捐出去！」洋蔥真相曝

香港新入境條例上路　陸委會示警「人身安全」風險

防對岸「竊取高科技產業技術」　陸委會修兩岸條例

一夜性侵2名女下屬！29歲總經理「酒桌上也忍不住」　離譜淫行曝

江啟臣推馬英九「重建兩岸」　陸委會提醒：勿配合統戰

白車衝對向墜落路邊大水溝　車內3人1人送醫

為何陳時中不認3+11？　醫「犀利曝原因」：人民會讓蔡政府認錯

區公所通知沒資格領紓困金　失業男大爆走「持磚頭狂砸ATM」

捷運三鶯線淪血汗工程　榮工遭爆剝削「月薪不到1萬加班逾百小時」

全球航運股大漲！　謝金河：貨櫃三雄交出「史上最好成績單」

陳偉殷前隊友戴維斯宣布退休　簽下44.8億大約後表現下滑

「無臉女」飄移影片曝光！小孩開心自拍　後方鏡子照出恐怖身影

BMW北美召修逾5萬輛　特定啟動方式恐煞車失靈、Supra也在內

去年2人發票中獎2千次　審計部分析：狂買1元塑膠袋涉套利

專訪／看MV才發現「上半身被看光光」　A.C.E害羞：出大事了

中華「首位汪選手」薩摩耶玩奧運 參戰跳高、10公尺折返跑奪金牌！

大陸熱門新聞

湖北暴雨4死　災民收妻訣別簡訊

湖北特大暴雨　柳林鎮水淹到2樓

丈夫輸精管「切斷+剪掉一節」結紮...妻子竟懷孕

一夜性侵2名女下屬！29歲總經理離譜淫行曝光

全紅嬋兄弟姊妹5人僅1人上學！母親病情曝光

女兒不結婚…媽立遺囑4千萬房產捐出去

陸商發豪語「賺外國人錢」 砸43億建「鐵達尼號」...7年後現況曝

遊客打群架「害動物學壞互毆」場面一度失控

陸新任駐美大使秦剛與雪蔓會談 就「台灣問題」表明立場

廣東發生狂男「當街持刀砍警察」　猛剁後頸當場倒地

香港新入境條例上路　陸委會示警

「水花消失術」藏洋蔥 全紅嬋閨蜜：10公尺跳台衝擊力像「被搧一巴掌」

泳池都是人！5歲童溺水掙扎3mins無人救溺亡

人妻被懷疑出軌　遭恐怖老公「剃成禿頭」

更多熱門

相關新聞

陳時中否認3+11破口　醫諷：范雲無罪可以出來了

陳時中否認3+11破口　醫諷：范雲無罪可以出來了

帛琉泡泡重啟，返國後旅客檢疫制度遭外界質疑「太鬆」，恐成「3+11」重蹈覆轍。對此，指揮官在陳時中嚴正強調，3+11並非破口，只是群聚事件，並無影響到社區；但此話一出引來各界砲轟。有重症醫師在臉書貼出染疫死亡者的家屬心聲，並說當時就已經提醒「機場破口危險」，非但沒人理，還一直被出征。如今指揮官說3+11不算社會破口，醫師也反諷「范雲無罪了，可以出來了」。

下週一開放預約「高端小漲2元」　聯亞藥振幅逾4％

下週一開放預約「高端小漲2元」　聯亞藥振幅逾4％

打2劑疫苗2個月後確診　男發病4天亡

打2劑疫苗2個月後確診　男發病4天亡

台泥決議捐贈慈濟1億元　資助購買BNT疫苗

台泥決議捐贈慈濟1億元　資助購買BNT疫苗

2圖看疫苗到貨！38歲以下有望打AZ

2圖看疫苗到貨！38歲以下有望打AZ

關鍵字：

新冠肺炎大陸戰疫疫苗核酸檢測病毒Delta變種病毒北京

讀者迴響

熱門新聞

妻子產女嬰後扔垃圾車！丈夫自曝：我的錯

Angelababy街邊熱吻小12歲賴冠霖　網一面倒看衰

IG見「黃鴻升私訊6字」曾莞婷痛哭

撩人夫畫面流出！許藍方：脫下來我可幫

久違愛愛…人妻「喇到一坨硬硬的」嚇壞！醫嘆：拖太久了

劉德華被告抄襲索賠4.3億　北京法院證實立案

許藍方慘被聯手反殺！律師：這是投名狀

即／汐止男遭弟「啞鈴爆頭」砸死棄屍

勞工1萬元補貼多2類人「明開放請領」　蔡英文：政府幫大家減負擔

越常做愛乳頭越黑？　正妹藥劑師破解4大性迷思

夢多點名福原愛開罵：做人不能這樣

麻古茶坊「買1送1」限時6小時！

Delta一統江湖難預測！醫轟「印度神童根本汙辱科學家」

劉邦友血案懸宕20年　「秘密證人」現身吐槍手身分

男女凌晨為何同房？　許藍方昔「淡定回答」全場傻眼

更多

最夯影音

更多
狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人
智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面