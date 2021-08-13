大陸新增本土確診47例　北京＋0「海澱5個小區正式解封」

▲北京市海澱區5個小區於13日凌晨解封。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國衛健委今（13）日公布，8月12日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例99例，其中本土病例47例、境外輸入52例。值得注意的是，北京市疫情趨緩，海澱5個小區今日凌晨正式解除封閉管控。

▲北京海澱區抽查醫療單位疫情防控措施。（圖／CFP）

大陸本土疫情方面，新增確診人數為47人，分布於江蘇（26例）、河南（14例）、湖北（4例）、湖南（2例）及雲南（1例）。當日新增治癒出院病例51例，解除醫學觀察的密切接觸者3716人，重症病例較前日增加2例。

境外輸入疫情方面，新增確診人數為52例，超越本土確診人數，主要分布於河南（17例）、廣東（9例）、雲南（9例）、廣西（7例）、上海（5例）、四川（2例）、遼寧（1例）、山東（1例）及陝西（1例）。

此外，隨著北京市疫情降溫，海澱區甘家口街道賞竹閣小區等5個小區於13日凌晨正式解除封閉管控。不過，5個社區解封後並不代表解除防控管理，仍將嚴格實行防疫措施，包括出入口24小時值守，所有居民憑證出入及外來人員嚴格落實測溫、查證、掃碼、登記等防控措施。