青少女成長團體　讓少女了解自我

▲少女們相互討論分享。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「我的孩子整天一直玩手機、不讀書，還整天找我吵架」、「青春期的孩子能不能在求學階段談戀愛？」是許多家長所困擾的問題，但其實，孩子們只是渴望關心、渴望被理解；但其實，許多青春期的孩子，已經有過交往經驗，甚至犧牲課業、當起了小媽媽，家長們卻不知道如何與孩子談起，只能乾著急。

疫情之下，台東家扶中心各項活動皆停擺，許多孩子都悶在家中，生活少了許多樂趣，也多沉浸在網路的世界裡。在解除3級警戒後，大武服務處在8月舉行為期3天的青少女成長團體，共有10位青少女參加，透過桌遊、影片欣賞及新聞媒體報導等媒材，讓青少女能以較輕鬆的方式，從基本的認識自我、家庭、生活角色，感情的溝通表達、衝突處理、情緒管理、如何面對分手時的挫折與失落、預防與應對親密關係中的暴力等議題逐一去思考、分享及相互討論，協助青少女覺察自己的優勢、價值觀，培養其正向人際互動經驗、能有正向的合作及溝通，並學習正確的性知識。

在3天的活動中，青少女們除了團康遊戲外，在觀看影片片段及分享自己的交友、愛情觀及情緒處理方式時，顯得相當熱絡；而在活動中，也邀請勵馨基金會台東分事務所青少女服務組前來進行性教育宣導，針對保險套、驗孕棒、避孕藥、潤滑液、月亮杯、衛生棉條等物品進行說明與示範，青少女也願意主動提出嘗試操作並示範給大家看；在討論恐怖情人時，小魚分享分享自身碰到恐怖情人的經驗，但當時因感到不捨及不知道如何應對而反覆與其復合，但現在已經知道這樣的情緒勒索是不對的、可以不用接受的，並可尋求大人的協助。

另外，在討論情緒紓解時，約有4成的青少女表示曾有自傷經驗，原因多為感情受傷、與家人吵架、課業成績低落，甚至聽過家長對自己說出不堪入耳的言語， 少女們給予彼此支持、理解及鼓勵，也表示在未來能嘗試使用安全、適合自己的方式來做情緒上的紓解。

台東家扶中心秉持著「哪裡有需要，家扶就在哪裡」的理念，用心陪伴所服務的家庭與孩子，參加團體活動的青少女們表示，覺得來到家扶中心就像個家，是個有溫暖和愛的地方，而在3天活動結束後，看見青少女們從一開始的害羞、沉默，到最後一天的熱絡分享、依依不捨，能發現青春期的孩子知道的其實很多、學習的管道也很多，而我們能做的，除了給予正向、正確的知識外，更能多給予關心、陪伴與傾聽，成為孩子尋求協助的後盾與資源。



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