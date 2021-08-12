拜登次子性愛影片外流！自爆連18天夜夜春宵　筆電被俄羅斯人偷走

▲美國總統拜登次子杭特（Hunter Biden）嗑藥、婚外情醜聞不斷。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登次子杭特（Hunter Biden）嗑藥、婚外情醜聞不斷，更有多次筆電遺失紀錄，讓他的買春自拍影片也在網路上曝光；杭特更稱有俄羅斯人趁著他吸毒過量昏迷時，偷走筆電並勒索他。這也讓外界擔心，杭特可能會成為美國國安的一大破口。

根據《每日郵報》報導，在這段外流影片中，有一段杭特和妓女在飯店房間中做愛的影片，兩人全身赤裸在床上翻雲覆雨，且杭特還和妓女炫耀自己2018年在拉斯維加斯激戰的事蹟，當時他連續18天夜夜春宵，甚至一個晚上的花費就高達1萬美元。

後來杭特開始說著自己的筆電在2018年被偷走的過程，當天晚上他疑似吸毒過量，整個人幾乎昏迷，但過去他從不曾這樣過。結果醒來後有3名他認識的朋友在旁邊清理房間，現場還有一名年紀約35歲的黑髮俄羅斯美女，「她拒絕離開，他們也不幫我叫救護車。」

#DailyMail: 'Russians have videos of me doing crazy f***ing sex!' #HunterBiden is seen in unearthed footage telling a prostitute that Russian drug dealers stole ANOTHER of his laptops for blackmail while he was close to overdosing in a Vegas hotel room.https://t.co/QlUh5DxZln — Trish Regan (@trish_regan) August 11, 2021

接著杭特就發現自己的筆電不見了，「我想就是他們偷了我的電腦，他們三個就像是一個小團體，就像毒販帶著他的兩個手下。」杭特還向妓女承認，那台筆電裡都是性愛自拍影片；妓女也反問，難道不擔心被勒索，他則回答，「從某種意義上來說會。」甚至擔心對方會將影片賣掉牟利。

這一事件意味著，杭特已經弄丟了至少三台筆電，第一台Macbook Pro被他丟在德拉瓦州的一間電腦店，另一台則是在聯邦特工搜索中意外查獲，當時杭特將筆電直接借給朋友。據了解，這些筆電中除了性愛影片外，還有可能保存著關於拜登的機密訊息，讓杭特成為美國國安的一大破口。

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