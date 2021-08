拜登次子性愛影片外流！自爆連18天夜夜春宵　筆電被俄羅斯人偷走

▲美國總統拜登次子杭特(Hunter Biden)嗑藥、婚外情醜聞不斷。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統拜登次子杭特(Hunter Biden)嗑藥、婚外情醜聞不斷,更有多次筆電遺失紀錄,讓他的買春自拍影片也在網路上曝光;杭特更稱有俄羅斯人趁著他吸毒過量昏迷時,偷走筆電並勒索他。這也讓外界擔心,杭特可能會成為美國國安的一大破口。

根據《每日郵報》報導,在這段外流影片中,有一段杭特和妓女在飯店房間中做愛的影片,兩人全身赤裸在床上翻雲覆雨,且杭特還和妓女炫耀自己2018年在拉斯維加斯激戰的事蹟,當時他連續18天夜夜春宵,甚至一個晚上的花費就高達1萬美元。

後來杭特開始說著自己的筆電在2018年被偷走的過程,當天晚上他疑似吸毒過量,整個人幾乎昏迷,但過去他從不曾這樣過。結果醒來後有3名他認識的朋友在旁邊清理房間,現場還有一名年紀約35歲的黑髮俄羅斯美女,「她拒絕離開,他們也不幫我叫救護車。」

#DailyMail: 'Russians have videos of me doing crazy f***ing sex!' #HunterBiden is seen in unearthed footage telling a prostitute that Russian drug dealers stole ANOTHER of his laptops for blackmail while he was close to overdosing in a Vegas hotel room.https://t.co/QlUh5DxZln