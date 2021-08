最危險小行星「撞地球」風險擴大！NASA示警「這1年」：我們努力追蹤

▲被視為最有可能撞擊地球的小行星101955「貝努」。(圖/美聯社)

實習記者高琳景/綜合報導

小行星101955「貝努」(Bennu)被視為是最有可能「撞擊地球」的小天體,為此,NASA還特地派出太空船「歐西里斯號」(Osiris-Rex)進行調查。近日調查發現「貝努」未來貝努在撞擊地球的機率,比以往預估的還要再略高一些,「預計在2182年9月24日,有0.04%的機率撞擊地球」。

根據美媒《CNET》報導,「貝努」小行星在1999年9月被發現,是一種富含碳的黑色小行星,直徑約有518公尺,被列在哨兵系統的巴勒莫撞擊危險指數第三級,也就是具有撞擊地球「最高度危機」的小天體。NASA派出歐西里斯號(Osiris-Rex)前往觀測貝努,花了2年多的時間內繞軌道飛行和研究,用以解貝努未來撞擊地球的路徑和時間,研究甚至成功地降落在「貝努」表面採樣,他們發現「未來貝努撞擊地球的機率,比之前認為的要略高一些。」

Asteroid Bennu, the destination of our #OSIRISREx mission, is classified as a hazardous near-Earth asteroid. Data gained from the spacecraft’s visit to Bennu has significantly improved models of its trajectory through the year 2135. https://t.co/4hp3T3eBVa #ToBennuAndBack pic.twitter.com/lMTbT3wBu4