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美1週近9.4萬兒童染疫！佔全國新增病例15%　激增原因曝光

▲▼美國,新冠,兒童,口罩,疫苗。（圖／路透）

▲美國近期兒童染疫的案例大幅增長，目前共有430萬名兒童已被確診新冠。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國兒科學會（AAP）和兒童醫院協會（CHA）分析數據顯示，美國在截至8月5日的一週有近9.4萬名12歲以下兒童感染新冠肺炎。目前全美所有新增感染病例中，近15%是兒童，讓兒科醫療系統不堪負荷。

綜合NPR與CBS報導，美國自大流行開始以來，兒童染疫的病例就不斷增長，如今共有430萬名兒童已被確診感染新冠肺炎。單只7月30日至8月5日一週，美國就有9萬3824名兒童確診新冠，比前一週大幅增長了31%，而來自兒童的病例更佔了全國新增病例中的15%。

▲▼印尼學生接種疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲專家認為，美國兒童尚未被允許接種疫苗是染疫率激增的原因。圖為印尼學生接種疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

史丹佛大學兒科與傳染病教授馬爾多納多（Yvonne Maldonado）表示，這是由於兒童尚未獲得接種疫苗的許可，加上境內出現高傳染力的Delta變種病毒所致。染疫兒童數量的增加為兒科醫療系統帶來了不小的負擔，因為不少兒童醫院已收治成年新冠病患，如今更要照顧兒童病患，讓兒科醫療體系不堪負荷。

隨著美國各地陸續開學，校園防疫正面臨嚴峻的挑戰。AAP建議，所有2歲以上的兒童在返校時都應戴口罩，但確診病例已佔據美國總病例1/3的佛州和德州卻反對政府的口罩令。佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）更明令禁止學校強制學生戴口罩，「這應該是家長的決定，而不是由政府下令強制兒童戴口罩」。

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