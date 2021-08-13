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少運動反而容易腰痠背痛！3招養出正確習慣　讓你增加肌力、Q彈靈活

▲養成正確運動習慣。（圖／記者吳昀庭攝）

▲疫情影響，外出運動次數減少。（圖／Pinterest／森下仁丹頂級膠原飲）

近幾年，食安問題屢見不鮮，大眾不僅對飲食更注意安全衛生，加上健康意識抬頭，在這兩三年間，健身房的數量逐年大幅提升，油然而生的運動風氣，彷彿在告訴已經「不年輕」的我們應該停止揮霍年少的青春健康。

但生活汲汲營營，很多人光是工作賺錢就來不及，鮮少有運動的時間，再加上近期疫情劇烈的影響下，外出運動更是困難重重。當運動量降低、肌肉量下降，就容易覺得腰痠背痛，嚴重時甚至影響到骨骼關節。

想要增加肌耐力、保護骨骼、延長身體靈活度嗎？這次邀請到肌轉 Fitness Studio 美女創辦人周依蝶來告訴我們，若想運動維持健康，及早預防肌肉關節的退化，在運動的同時，可以運用哪些工具輔助效果更佳。

1.《肌內效》 肌貼－運動安全必備、穩定延伸

▲養成正確運動習慣。（圖／記者吳昀庭攝）

▲運動肌貼。（圖／肌內效官網、肌內效官網）

周依蝶首先提到，開始各類運動之前，如果能夠搭配肌貼是最好的，因為它可以配合不同身形緊貼肌膚，當運動姿勢錯誤導致過度伸展時，能夠減緩肌肉受損，並提醒肌肉發力的位置，讓我們可以適時地調整姿勢。

「因為肌貼能把運動時不應該有感的肌肉部分貼住，幫助運動者得以更正確的使用身體肌肉」！周依蝶特別推薦於膝蓋、腳踝等關節處貼上肌貼，輔助運動的同時也保護肌肉，在習慣、熟悉發力後，即可漸漸將肌貼拿掉，記得一定要將肌貼需要貼在正確的位置才能發揮效用喔！

2.《森下仁丹》頂級膠原飲－運動管理必備、靈活補給

▲養成正確運動習慣。（圖／記者吳昀庭攝）

▲膠原飲運動管理必備（圖／周依蝶）

「運動時想要增加肌肉量，許多人會另外食用蛋白產品，但其實蛋白本身的味道並不好聞，因此，想要推薦大家另一種選擇，那就是膠原蛋白！」周依蝶笑著說。雖然講到膠原蛋白產品，多數人會先想到肌膚保養，但對於正在實施運動管理、想要維持靈活度的人，也相當適合膠原蛋白的補充。

《森下仁丹》頂級膠原飲，內含高濃度小分子的豬膠原蛋白胜肽、合成膠原蛋白所需維生素 C 、讓身體可以輕盈彈跳的鯊魚軟骨素、彈力蛋白及有助新陳代謝的維生素 B 群等多樣營養素，這些營養素都是我們人體隨著年齡上升，會快速流失的，所以非常需要補充，建議保養越早越有效！尤其這款膠原飲有著酸酸甜甜果香，相當好入口，不論男女都適合。

3.《肌轉 Fitness Studio》 線上徒手肌力、啞鈴肌力課程－居家運動必備

▲養成正確運動習慣。（圖／記者吳昀庭攝）

▲線上運動工程成居家運動熱門課程。（圖／肌轉 Fitness Studio）

對於跑健身房，年輕時大家多半會覺得這是一件為了減肥、雕塑身材花錢的奢侈品，但周依蝶認為運動是必需品，「這有點像在買保險，越早開始調整姿勢、培養體力，在未來當然就相對比較不會痠痛」，也建議大家從養成運動習慣開始，初期先增強心肺功能，再來開始鍛鍊肌耐力。

針對疫情期間，《Fitness Studio》也推出線上課程，周依蝶說道，近期大家都無法出門運動、散步，在家就是一直坐著、躺著，很容易就會發胖。因此，她特別推薦兩款加強下肢肌力的線上課程：初階「徒手肌力」、進階「啞鈴肌力」，透過 Google Meet 簡單與學員做互動，隨時矯正姿勢，並在每次課程時了解學員的身體狀況，給予最即時的運動指導。另外，課程中更結合渲染泥、沐浴球製作等療癒課程，讓居家上課的學員得以放鬆心情，享受室內趣味體驗。

最後，周依蝶說到，健身房裡有部分較年長的客群，比較不會進行激烈的運動，從簡單的課程開始伸展身體、增強肌力，且更在意關節保養、姿勢的矯正，雖然看似是年長者的運動，但若能從青壯年就開始進行，並搭配飲食作息、日常的保健食品管理，更能在短時間內調整出正確的體態，減輕關節負擔、維護骨骼的健康。

延伸閱讀：

破解腰痠背痛的 5 大原因：別懷疑！這些壞習慣你每天都在做

從內而外的肌膚凍齡 3 法寶：健康管理師 Maggie 老師教你維持青春膚齡，守護 Q 彈滑順美肌

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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