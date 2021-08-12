賊2度上門掃空綠水鬼+60萬　第一次偷的竟是這種球

▲有網友在臉書《桃園爆報》發文，9日下午有竊賊兩度闖入位於大溪區某公司內竊取現金與綠水鬼名錶等財物。（圖／翻攝自臉書《桃園爆報》）

記者沈繼昌／桃園報導

有網友在臉書《桃園爆報》PO文指出，本月9日下午有竊賊潛入公司內，先偷奶球後，二度進入公司又發現放錢與手錶的櫃子，再偷走60萬現金等財物，籲請網友幫忙揪賊；大溪警分局指出，已接獲民眾報案，目前掌握1名疑似涉案男子通知到案說明，將依法偵辦。

臉書《桃園爆報》有網友PO出竊賊潛入該公司內大搖大擺監視畫面，時間則是在8月9日下午2時許、3時許，一名身穿藍色襯衫、灰白色短褲男子兩度潛入公司內行竊，先後竊取奶球1包、現金近60萬元與綠水鬼名錶1只。

▲網友在臉書《桃園爆報》發文，本月9日下午有竊賊兩度潛入大溪區某公司內竊取現金與綠水鬼名錶等財物。（圖／翻攝自臉書《桃園爆報》）

PO文網友痛斥，這名竊賊行為非常惡劣，請有看到此人行蹤或認識此人，煩請第一時間聯繫我們去找人，目前已報警求助。

大溪警分局表示，民眾在臉書社團《桃園爆報》PO文內容，表示本月9日在大溪某家公司遭竊名錶與現金案，民眾已至本分局圳頂派出所報案，警方已掌握1名疑似犯嫌，目前已通知到案說明釐清真相。

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