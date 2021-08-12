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移工防疫旅館進駐社區！觀音區藍埔里長號召里民抗議獲不起訴

▲桃園市觀音區藍埔里長陳奕欽，去年7月間得知社區住宅將設移工防疫旅館，竟發放簡訊號召里民抗議，桃檢12日偵結予以不起訴處分。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市觀音區藍埔里長陳奕欽，去年7月間得知社區住宅將設移工防疫旅館，竟發放簡訊號召里民抗議，桃檢12日偵結予以不起訴處分。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市觀音區藍埔里長陳奕欽去年在防疫期間得知，里內某社區將設置外籍移工防疫旅館，遂於同年7月間以發簡訊方式告知里民抗議，但後來被依「嚴重特殊傳染性肺炎及紓困振興特別條例」散布疫情不實訊息罪嫌遭警方移送偵辦；桃檢認為，陳傳送訊息來源確實所本，並非惡意捏造或虛構事實，難認主觀上為不實訊息，罪嫌不足下偵結予以不起訴處分。

檢警調查，58歲的藍埔里長陳奕欽去年7月1日下午某時，在觀音區新華路住處，以行動電話散播「各位鄰長親愛的里民，109年7月3日上午9時在金華路某處，將有新冠肺炎進入我們的家園，請藍埔里全體里民勇敢站出來抗議，向武漢肺炎說NO」等簡訊給不特定之里民，事後被認為涉犯「嚴重特殊傳染性肺炎及紓困振興特別條例」散布疫情不實訊息罪嫌，遭警方移送偵辦。

陳奕欽在檢方複訊時辯稱，當時收到里民告知，社區將作為防疫旅館，曾向衛生所、衛生局、觀音區長等單位詢問，各單位均稱不知情，後來遇見人力仲介公司業務，業務明確告知該處要做為印尼移工防疫旅館，為了大樓住戶與里民健康安全，作為防疫旅館有可能會以確診個案，為讓里民知道此消息才告知里民，請里民一起站出來捍衛自己的權益。

桃檢根據陳所提向立委國會辦公室函文、相關新聞與現場照片，以及此案承辦單位證稱，確實要在該處做為防疫旅館，但簽有保密條款，不能宣傳與公開，檢察官認為陳所傳訊息確有所本，並非惡意捏造或虛構事實，復查無其他積極證據，足資認定有何犯行，偵結予以不起訴處分。

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