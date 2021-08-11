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大竹交流道青埔高架跨越橋2025通車　省20分鐘！假日免狂塞

▲桃園市長鄭文燦11日主持市政會議，針對大竹交流道增設青埔高架橋工程專案報告後表示，預計2025年完工通車，可紓解青埔地區聯外機通量能。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲鄭文燦11日主持市政會議，針對大竹交流道增設青埔高架橋工程專案報告後表示，預計2025年完工通車，可紓解青埔地區聯外機通量能。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區青埔地區聯外道路經常雍塞難行，市長鄭文燦11日主持市政會議，聽取交通局大竹交流道青埔高架橋工程專案報告後表示，青埔地區因新光影城、Xpark水族館等商業設施陸續進駐，加上桃園職棒賽事與高鐵站運輸，造成國道2號大竹交流道塞車情形日趨嚴重，交通局規劃大竹交流道往青埔方向匝道增設高架跨越橋，預計2025年完工通車，以解決青埔地區上下交流道長期以來交通問題。

▲桃園市府11日市政會議上，交通局長劉慶豐針對大竹交流道增設青埔高架橋工程專案提出說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市府11日市政會議上，交通局長劉慶豐針對大竹交流道增設青埔高架橋工程專案提出說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市府今日上午召開市政會議，交通局長劉慶豐提出「大竹交流道青埔高架橋暨南青路拓寬10米」專題報告，市長鄭文燦聽取報告後指出，青埔地區因新光影城、Xpark水族館、IKEA、華泰名品城等商業設施陸續進駐，加上中華職棒定期賽事與高鐵站運輸，在假日或特定節日，國道2號大竹交流道塞車情形日漸嚴重。市府交通局規劃國道2號大竹交流道往青埔方向匝道增設高架跨越橋，使車流可直接跨越中正東路（市道110甲線）至青埔地區，南青路（台31線）將配合拓寬成10米，以維持南青路既有容量。

鄭文燦說明，此案計畫早於去年3月完成可行性研究報告後送交通部審查，配合高公局初審意見後修正，並於去年完成都市計畫變更，今年6月再度提送高公局，最終於7月28日經交通部高速公路局審議通過。未來大竹交流道青埔高架橋完工後，國2出口匝道車流可直接行經高架橋至青埔地區，可有效轉移近8成交通量，節省用路人15至20分鐘車程。

▲桃園市國2大竹交流道增設青埔高架橋工程鳥瞰圖。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市國2大竹交流道增設青埔高架橋工程鳥瞰圖。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦還說，青埔高架橋全長約761公尺，總經費為4.4億元，由交通部負擔工程費3.61億元，市府則負擔用地拆遷費0.79億元，預計2025年完工通車，可有效解決青埔地區上下交流道長期以來的交通問題。

鄭文燦強調，大竹交流道增設青埔高架橋是地方重要交通工程，後續將由高公局規劃設計，市府辦理用地取得。其中南青路（台31線）拓寬工程作業，也請市府工務局與公路總局共同協調，交由市府航空城工程處代辦，加速交流道施工進度，提供用路人更好的道路交通品質。

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青埔高架橋工程國2大竹交流道鄭文燦市政會議

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