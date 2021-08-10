游泳池等場館開放　鄭文燦：若未完成防疫指引可能延後

▲桃園市長鄭文燦指出，中央宣布開放游泳池歸懷據點等場館，必須做好相關防疫指引，若未完成或現階段不適合，有可能延後開放。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對中央流行疫情中心宣布放寬游泳池、社區關懷據點等部分場館，桃園市長鄭文燦10日表示，游泳池雖開放使用，但包括沐浴、SPA與蒸氣等附屬設施柔然禁止，將請體育局研議相關防疫指引；相關場館要開放前必須做好防疫準備工作，若還未完成防疫指引或現階段仍不適合，可能延後開放，以減少群聚風險。

鄭文燦上午9時主持防疫專案會議時指出，有關中央宣布開放游泳池、社區關懷據點等設施，市府針對包括老人文康中心、市民活動中心、社區大學與樂齡學習中心，已指示民政局、社會局與教育局研議相關防疫指引，不必急著在今天。

鄭文燦認為，相關防疫指引務必做好環境與管理規劃，如果還沒規劃好，開放時間壓到8月23日後也可以，但原則上卡拉OK站時還沒有辦法開放；此外，游泳池雖然開放使用，但沐浴、SPA和蒸氣烤箱等附屬設施仍禁止，會請體育局研議相關防疫指引。親子館部分，工作人員目前已接種疫苗，原則上開放空間讓親子共學，但暫不開放開班或外展活動，以減少群聚風險。

▲桃園市長鄭文燦上午視察民營托嬰中心恢復收托防疫措施執行情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦提及，全市133家公私立托嬰中心已有1096人接種疫苗，接種率已達94%，並有減少班際交流、量測體溫等相關規範，請托嬰父母們放心。市府配合社家署公告的托嬰中心防疫指引，輔導托嬰中心進行人員、空間、活動、照顧模式等防疫規劃調整，要求恢復營運的托嬰中心，務必以最高標準落實防疫工作，讓嬰幼兒得到最好的照顧，也讓家長能夠安心送托。

有關孩童家庭防疫補貼及托嬰中心紓困情形，鄭文燦強調，桃園0至2歲孩童家庭防疫補貼，預計補助4萬393人，中央已於6月15日第1次撥款，共計2萬9776人受益，發放金額2億9776萬元，其餘線上或臨櫃申請者，中央也將陸續核定撥款。桃園申請紓困的托嬰中心共計123家，申請金額共計4119萬元。

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