桃園第五輪疫苗接種開打　鄭文燦：全市劑次人口比將超過40%

▲桃園市長鄭文燦12日視察桃園巨蛋體育館第五輪疫苗施打。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

第五輪疫苗接種作業12日起開打，市長鄭文燦上午視察桃園巨蛋體育館接種狀況後表示，今日起開打是第五輪疫苗，主要以接種莫德納疫苗第一劑之第一類至第三類對象與孕婦為主，此輪約4萬2千人，將在全市36個社區接種站施打，預計今日結束後，桃市劑次人口比將超過40%。

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▲桃園市第五輪疫苗今日開始施打，民眾前往桃園巨蛋體育館接種。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，今日開始施打第五輪疫苗，提供已接種莫德納第一劑的第一至三類對象與孕婦，且至8月11日前已間隔滿28天，7月19日前已意願登記施打莫德納疫苗的65歲以上長者與53歲以上第九類對象。今日桃市36個社區接種站將施打2萬2千人，另外2萬人則會在8月12至16日在全市19家醫院、107家診所與13區衛生所完成疫苗接種。

▲桃園市第五輪疫苗今日開始施打，大批民眾接種後，在等待區留置觀察。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦還說，目前疫情逐漸收斂，疫苗覆蓋率持續提高，預計今日桃園劑次人口比將超過40%。接種疫苗會在14天後產生保護力，可預防感染與重症風險，請市民踴躍預約接種，以增加群體的保護力。

鄭文燦強調，疫苗接種紀錄卡（黃卡）是接種證明，籲請民眾必須妥善保管，如有遺失可至13區衛生所補辦。此外，民眾可下載「健保快易通」APP，內建中的「健康存摺」可查詢疫苗接種紀錄、就醫紀錄等，非常實用且方便。

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