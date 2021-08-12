快訊／恐怖運將「起子捅頸」10多下　醉客噴血倒地逃死恐癱瘓

▲李姓運將在新店路邊用螺絲起子猛刺酒醉乘客後揚長而去。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者劉昌松、陳雕文／台北報導

李姓計程車運將疑似因為不滿1名酒醉客人發酒瘋，在車上亂踹椅子，一怒之下在新店路邊把醉客拖下車，持螺絲起子猛刺脖子10多下後揚長離去，直到路人發現醉客倒臥血泊報警，醉客因失血過多、頭頸部傷重等原因，恐有癱瘓失能危險，台北地檢署檢察官12日偵訊李姓運將後，依殺人未遂罪嫌聲押禁見，台北地院晚間裁准。

4月4日凌晨2點24分，民眾報案指出，新北市新店區安民街尚，有民眾滿臉是血倒臥路上，119獲報前往將傷者送往新店慈濟醫院救治，警方隨即調閱監視器，發現傷者廖姓男子曾在現場，與1名計程車運將發生爭執，運將持螺絲起子刺傷廖男後，開著計程車離開現場。

檢警循線找到李姓運將，發現整起衝突起因是廖男疑因酒醉，在車上發酒瘋，亂踹椅子和車內物品，李姓運將一氣之下，就把廖男拖出車外猛刺一陣，由於李姓運將下手地方是人體重要的脖頸部位，且被害人頭部也有傷勢原因待查，檢察官認為李姓運將涉犯殺人未遂的重罪，有再犯之虞，12日開庭後，當庭將他逮捕，並聲請羈押禁見。

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