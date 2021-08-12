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老和尚驚人財力曝！房產貸款3000萬借女信徒　一去不回控詐欺

恆述法師北檢告詐欺 。（圖／記者羅志華攝）

▲恆述法師曾指控涉嫌詐欺的江姓女信徒，又因涉嫌詐騙老和尚3千萬元挨告。（資料照／記者羅志華攝）

記者劉昌松／台北報導

恆述法師去年提告，江姓女信徒以將繼承巨額遺產為由，詐騙500萬元，無獨有偶，另名60多歲的洪姓老和尚也指控，江女以未來可協助興建「山莊」為由，借了3千多萬元，事後遲未兌現承諾，也不還錢，台北地檢署調查江女確曾嘗試購買北市精華土地，只是最後失敗，並非自始有詐欺犯意，12日處分不起訴。

張菲、費玉清的姊姊恆述法師2020年間，爆出欠高利貸3千多萬元，所幸有粉絲出錢幫恆述解圍，恆述並到台北地檢署控訴欠債始末，是因為江姓女地子聲稱，需要錢繳稅才能繼承價值30億的土地等資產，恆述出面幫忙借了500萬高利貸後卻消失，這起詐欺案仍在司法調查中。

另名主張受騙的洪姓和尚則是指控，江女在2018年初，透過洪姓尼姑表示，生意經營有困難，如果願意資助她去投資台北市臨沂街的高額土地，未來就會幫忙洪姓和尚興建山莊，洪姓和尚因此拿出名下資產去抵押借貸3千多萬元給江女，後來發現支票被別人拿去兌現，江女又不願意還錢，憤而提告江女等人涉嫌詐欺。

檢察官調查，江女的確曾為了取得臨沂街的土地，向金主商借6億元，但金主開出條件，一是先付3千萬元的手續費，二是要有購買土地經銀行核准授信的擔保，而江女就是把洪姓和尚出借的錢拿去付了手續費，但是最後取得土地出現困難，也無法獲得銀行授信，江女借不到投資土地的錢，而這筆土地目前市價約值10億元。

洪姓和尚在民事部分提告向江女、金主等人求償，台北地院日前判決江女要歸還3150萬元給洪姓和尚，但在刑事部分，台北地檢署認為，江女的確曾積極想要購買土地，只是最後失敗告終，無證據顯示江女、金主等人從一開始就想施用詐術，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴江女等4人。

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