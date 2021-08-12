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社會 社會焦點 保障人權

18歲兒「借變偷」遭私刑爆頭亡　單親媽淚控：他都道歉還下毒手

▲▼空曠廢墟,兇殺,兇地,謀殺,殺人。（圖／翻攝自Pixabay）

▲梁男疑似偷金鍊子，遭到屋主撂人毆打重傷昏迷，梁母不捨兒子痛苦，只能忍痛拔管。（示意圖／Pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

桃園市一名剛滿18歲的梁姓男子，4日告訴家人要到竹北「拿一筆錢」，隔日他的單親媽竟收到兒子重傷住院通知，甚至在9日宣布腦死不治。梁母向警方表示，兒子疑似「借錢」不成偷竊，遭私刑圍毆，她無法接受兒子已經道歉，仍被爆打到重傷昏迷，希望警方能將惡徒繩之以法。

梁母說，兒子4日告訴她「要到竹北拿一筆錢」，隔天收到重傷通知，趕到醫院才發現，兒子頭破血流、腦漿噴出，搶救後仍腦死不治。警方告訴她，到案的9名嫌犯中，有部分彼此認識，對方供稱梁男借錢不成，竟偷金鍊子，事後梁男雖坦承犯錯及道歉，但屋主仍堅撂人「教訓」，其中有嫌犯坦承持木棒等物毆打梁男，最後梁男被打到當場重傷昏迷。

梁母無法接受白髮人送黑髮人，更氣憤兒子已經道歉了，對方還依然不放過，要求警方依定要將暴徒全數繩之以法。

警方於5日凌晨接獲通知後立即成立專案小組，並報請檢查官指揮偵辦，經調閱監視畫面後，循線找到一名30多歲的陳姓男子等8男1女嫌疑人到案。梁男主要死因為頭部重創、顱內出血，檢方將依殺人、傷害致死罪嫌偵辦中。

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