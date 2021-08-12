一夜性侵2名女下屬！29歲總經理「酒桌上也忍不住」　離譜淫行曝

▲2名女員工慘遭總經理性侵。（示意圖／資料照片，並非本文當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

上海一29歲張姓男子是一家公司的總經理，安排2名女下屬跟著自己去參加酒局，要求女孩們陪酒。此後，他先來到女員工宿舍，趁其中一人酒醉無力反抗，強行和她發生了性關係，之後返回酒桌，竟意猶未盡，再次性侵另外一名酒醉女下屬。2021年7月，張男因強姦罪被起訴。

據《知訊》報導，1992年出生的張男是上海一家物業管理有限公司的總經理。2020年11月15日21時許，張男在公司的二層女員工宿舍內，趁申姓女員工酒醉無力反抗之際，強行與女孩發生性關係。

2020年11月17日20時許，張男再次安排申女和另一孫姓女員工陪酒，期間再次灌醉申女。趁申女醉酒先行回宿舍內休息，他借故離開酒局並到女方房間內，趁對方酒醉無力反抗之機，再次強行發生性關係。

當日22時許，張男返回先前喝酒的地方，這時發現另一陪酒女員工孫女也喝醉了，在和女孩獨處期間又意圖不軌，趁其醉酒無力反抗，又強行和孫女發生了性關係，後為掩蓋罪行，還把女孩送回了宿舍。

2020年12月11日，張男被公安機關逮捕，到案後如實供述了犯罪事實。

上海浦東新區檢察院認為，張男違背婦女意志，以暴力手段強行與2名女孩發生性關係，應當以強姦罪追究其刑事責任。近日此案已被依法公訴至浦東新區法院。