14歲少女遭8次性侵墮胎！死意堅決「仰頭跳樓亡」　惡老闆判無期

▲14歲少女當著家人的面墜落慘死。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

成都一14歲少女祝小小（化名）2020年6月28日在家人面前，坐在窗台仰頭倒下去，當場墜落11樓慘死。女孩尋死與遭到一公司邱姓老板性侵致孕有關，初次遭受傷害時甚至還不滿14歲。母親表示，邱男2019年在網上和祝小小認識，那時候已經46歲，隨後用裸照威脅小小发生關係致其懷孕引產。9日，該案一審宣判。

據《澎湃新聞》報導，四川成都14歲少女祝小小被企業老板性侵後自殺。8月9日，該案正式宣判，48歲的涉案老板邱男一審被判處無期徒刑。隨後，小小的親屬證實，一審法院認定邱男8次性侵當時尚未成年的祝小小。法庭上，邱男向法官表示將提起上訴。

2020年 6月28日，成都雙流區發生一起墜樓事件，14歲女孩祝小小（化名）從自家11樓墜亡。據其家人介紹，祝小小墜樓與她遭一公司老板邱男性侵致孕有關。她懷孕墮胎後，經醫院確診患上重度抑鬱症。

▲14歲少女慘遭性侵8次。（圖／翻攝自澎湃新聞）

2020年6月28日晚，祝小小和母親、外婆從外面一起回家，他們進家門後，祝小小突然徑直朝客廳窗戶走去，踩上凳子背朝外坐在窗沿上，仰頭就倒下去了，當場墜地身亡。

邱男2019年在網上和祝小小認識，那時候已經46歲，常給祝小小發紅包，讓她傳自己身體私處照片和影片，拿到這些照片和影片之後，就要求祝小小出去見面，並以此威脅不見面就會將這些影片和圖片發給學校和她的父母，全部公開。

祝小小最終同意見面，在2019年8月20日前後被邱男帶去酒店開房並發生了關係。2020年2月3日，母親發現女兒沒有來例假，帶她到醫院檢查，「醫院診斷祝小小已懷孕15周。」

母親當即向警方報了案，當年2月4日，成都市公安局雙流區分局正式對此案立案偵查，邱男被警方採取強制措施。2月6日，母親帶女兒到雙流區婦幼保健院做了引產手術。墮胎時，警方提取了胎兒的DNA樣本，確認是邱男致其懷孕。

據悉，邱男是成都一貿易有限公司老板，也是成都瀘州商會常務副會長，此前因打架鬥毆獲刑3年。

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