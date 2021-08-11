　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

渣男扮男蟲詐騙13萬又帶到公墓逼脫褲性侵　二審判13年

▲▼性侵，性犯罪，強姦，性騷擾。（示意圖／CFP）

▲高姓男子將女網友帶到公墓，逼脫褲性侵。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

基隆市高姓男子在網路上扮男蟲，網路上詐騙屏東的失婚女子當女友後，以各種名義騙取金錢，得手13萬餘元。他日前更以要到母親處拿錢還女子為由，將女子騙上台北，並帶到公墓附近，恫嚇「我殺了人，我在跑路」，逼迫女子脫褲性侵得逞。一審將高男判刑13年，案經上訴，高等法院二審11日駁回上訴，仍將他判刑13年。可上訴。

據了解，高男在案發前曾有兩段婚姻，育有2子，犯下本案期間，已經與第三任妻子結婚。而長相平庸的高男，在去年9月間認識了被害人小花（化名）。高男明知小花住在屏東，又曾失婚，騙取她的信任後，進一步交往成為男女朋友。而高男就以LINE、FACEBOOK MESSENGER等通訊軟體、簡訊及當面對話等各種方式，向小花騙取金錢。

高男謊稱「叔叔駕車車禍，需要錢周轉」、「自己生活困難」、「住阿姨家、欠阿姨錢」、「摩托車壞了需要錢修理」、「自己酒駕在法院需要錢交保」、「換手機」、「自己得胃癌需要開刀花錢治療」等等理由，多次向小花索討金錢，小花每次付出500元到2萬元不等金額，總計在案發前就付款23次、金額達10萬餘元。

去年11月底，高男又謊稱要跟小花一起去找自己的母親，拿錢還給小花。小花信以為真，自屏東搭車到台北車站會面情郎，2人再一起搭乘國光號到新北市金山區。2人下車後，高男領著小花走進老街，而後又帶著小花走進公墓區，突然露出猙獰面目，恫嚇「我殺了人，我在跑路，我現在就是要錢而已。」並以手摀住小花的嘴「不要叫，立刻轉帳，不然我就從包包裡面拿刀。」小花手機轉帳1萬多元後，高男又恫嚇「我們再做最後一次，你把褲子脫下來，不要囉唆。」性侵得逞。高男隨即逃逸，小花報警，警方循線逮捕高男，檢方聲押獲准後，提起公訴。

一審法院將高男重判有期徒刑13年。案經上訴，高等法院二審審理後，於11日宣判。高院與人在台北看守所的高男視訊宣判，還是認定高男犯下「強盜強制性交」、「詐欺取財」等多罪，駁回上訴，維持13年的刑期。高男聽聞刑度後，並未有太多反應，還押舍房。

►英國頂級「潘海利根香水」才99元！

ET快訊
好市多驚現「爬西瓜山」挑貨大媽！　穿鞋踩踏男童看呆
ATM發現「被裝側錄器」！　密碼外流恐遭盜刷
桌球最新世界排名公布！　林昀儒、鄭怡靜名次出爐
水谷隼「沒穿內褲」對戰中國奪金　強抱伊藤美誠被罵變態
快訊／新北淡水驚見浮屍！遺體腫脹無法辨認
莉婭503字爆「嫁給謝和弦不是因為愛」　親揭離奇原因
快收藏！2021必比登推介　各店家必點一次看
三峽惡火3死4命危！全家幸福照曝光　3寶媽恢復心跳與死神拚搏
Delta正侵入小孩世界！重症醫揭「13-17歲確診率增近1

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「我房間留給兒子」爸拋2女兒離家20年　結局被她放生

重回三峽3死大火現場！疑沒聽到住警器遭嗆死　消防曝奪命關鍵

滿載瓦斯鋼瓶大貨車起火　警消到場捏冷汗：還好是空的

女童遭「噴槍灌肺」慘死二審逆轉　母哽咽：終於含冤昭雪！

車上有槍毒遭攔查　他心虛加速刷一排機車...賓士男下場曝

碳權投資詐騙苦主遍全台　主嫌收押市價4千萬不動產遭扣

快訊／新北淡水驚見浮屍！遺體腫脹無法辨認　路過民眾嚇傻

爸4天前離世…她帶老公、3子女「回娘家奔喪」遇火劫！1家5口3人亡

三峽惡火3死4命危！全家幸福照曝光　3寶媽恢復心跳與死神拚搏

丈夫買屋給前妻又聘用前女友帶出國　女醫獲准離婚確定

最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

8旬夫妻「緊貼大貨車頭」過馬路　疑視線死角惹禍！下秒遭輾1死1傷

雲林驚傳父殺子！他自首：我殺人了...兒送醫不治

新北抓到4例Delta　侯友宜警告：勿忘諾富特破口事件

許藍方否認不倫：已1年沒聯絡！　向吳宗憲、曾國城道歉

呆萌虎斑轉頭見拖把嚇到彈起來　下秒狂出貓拳報復：這什麼啦！

王齊麟連線理想混蛋：比拿金牌還激動！　飆唱情歌好好聽「羽球是我的副業ＸＤ」

「我房間留給兒子」爸拋2女兒離家20年　結局被她放生

重回三峽3死大火現場！疑沒聽到住警器遭嗆死　消防曝奪命關鍵

滿載瓦斯鋼瓶大貨車起火　警消到場捏冷汗：還好是空的

女童遭「噴槍灌肺」慘死二審逆轉　母哽咽：終於含冤昭雪！

車上有槍毒遭攔查　他心虛加速刷一排機車...賓士男下場曝

碳權投資詐騙苦主遍全台　主嫌收押市價4千萬不動產遭扣

快訊／新北淡水驚見浮屍！遺體腫脹無法辨認　路過民眾嚇傻

爸4天前離世…她帶老公、3子女「回娘家奔喪」遇火劫！1家5口3人亡

三峽惡火3死4命危！全家幸福照曝光　3寶媽恢復心跳與死神拚搏

丈夫買屋給前妻又聘用前女友帶出國　女醫獲准離婚確定

6成4民眾願為保衛台灣上戰場　羅致政批假議題：誰不會為家人而戰

楊敬敏告別夢想家　下一站新北國王機率高

框酒店妹全場「帶去學校上課」　台獨機關槍復出！彎腰照片驚呆

加拿大商人遭中國判11年驅逐出境　紐時：深化中加裂痕

被咬一口太氣！男抓狂反咬小蛇報復　慘死才發現惹到「四大毒蛇」

別去上班！腳被「巨大奇異狗」壓10分鐘　爸笑：地板那麼大一片

沙灘車高毛利加持！宏佳騰營收獲利雙創新高　看好解封帶來反彈動能

大小型農機補助開始受理！申請有時間限制　花蓮農友把握機會

郭明錤：蘋果明年將推「多彩MacBook Air」　外觀與MacBook Pro相似

「我房間留給兒子」爸拋2女兒離家20年　結局被她放生

滿月女娃偷放屁「好蘇湖」把拔抓包竊笑轉頭秒裝睡　

社會熱門新聞

女大生控：韓國瑜兒盜帳號　報案告侵佔

24歲兒臥病求死　他咬牙「一刀了結愛子」

王瞳怨夫像「機器人」　不倫戀遭求償400萬ing

2熱褲辣妹躺我家床！屋主驚：不認識

即／瀑布式暴雨！台中太原路成黃河

三峽社區凌晨惡火　一家七口「3死4重傷」

男大生嗆「看誰二頭比較大」看到台中流氓秒報警

三峽3死4命危惡火「老父上週才過世」　靈堂設客廳！濃煙阻逃喪命

3歲女童「噴槍灌肺」慘死！二審大逆轉

最美博士許藍方驚爆不倫戀！私訊裸照上摩鐵

三峽3死惡火「一家七口」倒臥3房間　靈堂延長線嚴重燒毀

即／車頭凹進駕駛座　小黃運將74快速道自撞夾困不治

現場畫面曝！三峽惡火3死4命危　客廳燒到焦黑

錯過班機無法陪考！她怒告桃機、航空求償148萬

更多熱門

相關新聞

專剋渣男渣女！2星座必加倍奉還

專剋渣男渣女！2星座必加倍奉還

不幸遇上滿口謊言又劈腿的渣男渣女，有人會因心軟一再原諒，或是裝瞎不願戳破，也人會滿度怒火，甚至選擇反擊！《科技紫微網》整理出專剋渣男渣女的3星座，他們眼裡容不下一粒沙，不但有仇必報，還會加倍奉還，真的惹不起！

只性侵11分鐘！　恐龍法官輕判夜店淫魔

只性侵11分鐘！　恐龍法官輕判夜店淫魔

鬼月到！買到凶宅　法院能幫殺價

鬼月到！買到凶宅　法院能幫殺價

澳洲研究4大渣男面相出軌機率高

澳洲研究4大渣男面相出軌機率高

長灘島穿「一條線」比基尼遭罰　求償再敗訴

長灘島穿「一條線」比基尼遭罰　求償再敗訴

關鍵字：

法律人權渣男男蟲性侵詐騙二審強盜高等法院公墓

讀者迴響

熱門新聞

人氣網帥整形毀容！「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

快訊／趙正平6年婚掰掰了　《大熱門》錄影直播驚爆「離婚了！」　

快訊／許藍方向正宮道歉了！4點最新聲明回應

莉婭結婚119天認「當天就簽離婚協議書」！

女大生控：韓國瑜兒盜帳號　報案告侵佔

許藍方「5點聲明」劇情大逆轉！網友愣住

24歲兒臥病求死　他咬牙「一刀了結愛子」

吳亦凡性侵「扯出女星全裸墜樓命案」！

109萬人免費領五倍券　戶頭直接收到1000元

許藍方帥醫學長照片曝　網起底身分

快訊／勞工補貼1萬元再擴大！　「多2類人」並延長申請時間

獨／吳宗憲火大開戰許藍方情夫：肉搜他

大馬女歌手染新冠不到兩周病逝　享年36歲

許藍方「醫師人夫真面目被挖出」！網：長得像秦偉

快訊／鄭明典貼1圖：又來了！南部朋友請小心

更多

最夯影音

更多
最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了
《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

8旬夫妻「緊貼大貨車頭」過馬路　疑視線死角惹禍！下秒遭輾1死1傷

8旬夫妻「緊貼大貨車頭」過馬路　疑視線死角惹禍！下秒遭輾1死1傷

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面