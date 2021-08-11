渣男扮男蟲詐騙13萬又帶到公墓逼脫褲性侵　二審判13年

▲高姓男子將女網友帶到公墓，逼脫褲性侵。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

基隆市高姓男子在網路上扮男蟲，網路上詐騙屏東的失婚女子當女友後，以各種名義騙取金錢，得手13萬餘元。他日前更以要到母親處拿錢還女子為由，將女子騙上台北，並帶到公墓附近，恫嚇「我殺了人，我在跑路」，逼迫女子脫褲性侵得逞。一審將高男判刑13年，案經上訴，高等法院二審11日駁回上訴，仍將他判刑13年。可上訴。

據了解，高男在案發前曾有兩段婚姻，育有2子，犯下本案期間，已經與第三任妻子結婚。而長相平庸的高男，在去年9月間認識了被害人小花（化名）。高男明知小花住在屏東，又曾失婚，騙取她的信任後，進一步交往成為男女朋友。而高男就以LINE、FACEBOOK MESSENGER等通訊軟體、簡訊及當面對話等各種方式，向小花騙取金錢。

高男謊稱「叔叔駕車車禍，需要錢周轉」、「自己生活困難」、「住阿姨家、欠阿姨錢」、「摩托車壞了需要錢修理」、「自己酒駕在法院需要錢交保」、「換手機」、「自己得胃癌需要開刀花錢治療」等等理由，多次向小花索討金錢，小花每次付出500元到2萬元不等金額，總計在案發前就付款23次、金額達10萬餘元。

去年11月底，高男又謊稱要跟小花一起去找自己的母親，拿錢還給小花。小花信以為真，自屏東搭車到台北車站會面情郎，2人再一起搭乘國光號到新北市金山區。2人下車後，高男領著小花走進老街，而後又帶著小花走進公墓區，突然露出猙獰面目，恫嚇「我殺了人，我在跑路，我現在就是要錢而已。」並以手摀住小花的嘴「不要叫，立刻轉帳，不然我就從包包裡面拿刀。」小花手機轉帳1萬多元後，高男又恫嚇「我們再做最後一次，你把褲子脫下來，不要囉唆。」性侵得逞。高男隨即逃逸，小花報警，警方循線逮捕高男，檢方聲押獲准後，提起公訴。

一審法院將高男重判有期徒刑13年。案經上訴，高等法院二審審理後，於11日宣判。高院與人在台北看守所的高男視訊宣判，還是認定高男犯下「強盜強制性交」、「詐欺取財」等多罪，駁回上訴，維持13年的刑期。高男聽聞刑度後，並未有太多反應，還押舍房。