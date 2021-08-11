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阿里性侵案挨轟「違規辦房卡」　飯店澄清：有得到女員工確認

▲阿里女員工維權爆料被要求出差陪酒，同時疑遭主管性侵。（圖／翻攝微博）

▲阿里女員工疑遭前主管王成文性侵。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

阿里巴巴涉嫌性侵女下屬的前員工王成文因案離職，事件交由山東濟南警方持續調查中。不過，外界對於涉及此案的亞朵酒店（飯店）批評聲浪不斷，認為酒店方不應違規辦卡給王成文，讓酒醉的女員工身處危險之地。對此，亞朵酒店發出聲明表示，前台人員得到該女士確認，給該男士辦理房卡，沒有違規操作。

▲亞朵酒店發聲明強調工作人員是按規定辦理房卡。（圖／翻攝亞朵集團微博）

▲亞朵酒店發聲明強調工作人員是按規定辦理房卡。（圖／翻攝亞朵集團微博）

上海亞朵商業管理（集團）有限公司今（11）日透過微博@亞朵ATOUR發出聲明，亞朵集團經過反覆內部調查確認，前台工作人員是在得到該女士確認的情況下，按照同住手續給該男士（王成文）辦理房卡，並進行身份登記及公安訊息上傳，整個流程遵守酒店業住宿管理規定，沒有違規操作。以上監控資料已作為證據提交警方。

聲明提到，對於公眾要求公開視頻（影像）材料和具體細節，由於該案件還在審理中，所有的監控資料已被警方封存，「未經警方許可，我們暫不能做更多信息披露。」

聲明強調，輿論的發展已對我司品牌造成極大傷害，基於事態發展，為保護品牌聲譽及合法權益，我司保留進一步採取行動的一切權利！

阿里巴巴一名已婚女員工7日爆出被主管王成文要求與客戶應酬，席間遭客戶灌酒並被襲胸及觸碰下體，酒後疑似在飯店房內被王成文性侵。據該名女員工描述，王成文在她酒醉無意識後，偷偷辦了房間的房卡，攜帶保險套先後4次進入她房間，最長一次長達近半小時。

事件曝光後，輿論批評亞朵酒店違規讓外人辦理房卡，置一名酒醉的女性身體安危於不顧。經過連日的抨擊，酒店業主亞朵集團決定發聲明滅火，強調員工是按規定辦理房卡，並將證據交由警方定奪。

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