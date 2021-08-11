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只性侵11分鐘！恐龍法官輕判夜店淫魔　反指她先主動調情

▲▼夜店。（圖／取自免費圖庫ＸＸＸpixabay）

▲后敖和17歲同夥在夜店認識安妮（化名），之後帶回公寓性侵。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

瑞士北部巴賽爾（Basel）一名女子2020年2月到夜店狂歡，當晚卻被33歲的葡萄牙男子和同夥的17歲少年帶回公寓性侵；葡萄牙男子在今年8月認罪，而少年至今仍在等待少年法庭做出裁決。誇張的是，法官「衡量」犯案時間僅11分鐘，因此判決減刑，並且能夠提前釋放，此舉燃起民眾怒火，近500人聚集到巴賽爾法院外抗議，怒喊「11分鐘是太多的11分鐘！」

綜合外電報導，2名性侵犯均是葡萄牙人，33歲的后敖（Joao P）和17歲的少年去年在夜店搭上安妮（被害人化名）後，將其帶回公寓進行長達11分鐘的性侵。事後2人被捕，后敖今年8月坦承犯下性侵罪並在庭上陳述事發當天的情況，原先獲判4年3個月徒刑。

然而上訴法庭女性法官漢斯（Liselotte Henz）衡量當晚情況，認為安妮並非全然無辜，因為她在夜店時和加害者聊得火熱，且有和對方調情「送出秋波」的舉動，事發前還「不斷玩火」，加上性侵全程不過11分鐘，因此后敖的犯行僅能算是「中等」。審酌後將4年3月刑期減為3年，加上其從被捕到最終判決做出的期間，已在監獄受到羈押，換算刑期符合假釋條件，在最新判決的法槌敲定後數天內就能出獄。

漢斯輕判性犯罪加害者的決定與理由，立刻在當地引起轟動，也在社群網路上激起討論，許多人都認為法官在縱容加害者。8日當天，近500名女性示威者聚集到法院外抗議，拉起示威標語「11分鐘是太多的11分鐘！」意在抨擊漢斯對受害者感受的輕忽，無論時間長短，都足以摧毀受海人。

抗議者並佔據法院外的道路，雙手高舉在頭上，手腕交叉，握起雙拳，靜默11分鐘表達對不公的憤怒和抗議。安妮的律師表示，安妮在得知判決後趕到相當震驚，「這令人失望和難以理解」，他接著強調「不就是不，不論受害人的生活方式如何，這都必須被接受。我會等書面判決下來，然後繼續尋求（上訴機會）。」

當地女權團體「Frauenstreik Basel」表示，錯不在受害人，因為最終決定是否違反他人意願做出行為的，仍是加害者，而不管11分鐘或11個小時，都是「羞辱人和暴力的。」

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