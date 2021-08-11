妹妹遭性侵「兇手竟是同室獄友」！　他氣炸活活打死70歲色狼復仇

A US inmate has been sentenced to 24 additional years behind bars after murdering his cellmate, the paedophile who abused his sister - in an act of bloody revenge.



An administrative error saw 26-year-old Shane Goldsby assigned to the same cell ashttps://t.co/pLGdH7RapD pic.twitter.com/jJpn7bqk1J — faceofmalawi (@faceofmalawi1) August 9, 2021

記者張方瑀／綜合報導

美國華盛頓州一所監獄去年發生一起暴力殺人事件，當時26歲的戈德比將70歲的同室獄友芒格爾推倒撞椅後，再瘋狂痛毆導致其死亡。事後戈德比控訴，芒格爾就是性侵他未成年妹妹的犯人，並懷疑這都是獄方故意安排，「他和他關在同個機構、同個單位、同棟建築又同個房間的機率，就像在賭場中頭獎7次一樣。」

根據《華盛頓郵報》報導，戈德（Shane Goldsby）比在2020年6月涉嫌「Airway Heights」懲教中心殺害獄友芒格爾（Robert Munger），當時他將芒格爾故意推倒撞擊椅子後，再瘋狂踢打他的頭部，結果芒格爾幾天後在醫院內過世；最新審判結果出爐，戈德比依二級謀殺罪被判處24年以上監禁。

芒格爾因為猥褻兒童、持有兒童色情製品被判處43年監禁。戈德比表示，他和芒格爾原本是同房獄友，沒想到在攀談之後發現，芒格爾居然是性侵他未成年妹妹的兇手，他曾經要求要轉移監獄，但卻沒有人願意幫助他，「他一直在告訴我發生什麼事情、他做了什麼，然後炫耀整個過程的照片和影片。」

“He kept … giving me details about what happened and what he did. About the photos and videos of him doing this stuff, and it was building up,” Shane Goldsby told KHQ. https://t.co/w4cWjjP4dQ — Leon Dash (@DashDeCosta) August 9, 2021

戈德比的律師指出，這應該是一場可以被避免的殺戮，監獄應該有責任防止類似事件發生。華盛頓州懲教部表示，目前的作法是不會讓兇手與被害者關在一起，「沒有任何證據顯示監獄人員應該要知道戈德比與芒格爾之間的衝突關係，且戈德比和妹妹的姓氏不同，很難做出判定。」

戈德比認為，他曾要求換監卻被拒絕，這種事根本不應該發生，「和他關在同個機構、同個單位、同棟建築又同個房間的機率，就像在賭場中頭獎7次一樣。」監獄人員則說，戈德比從來沒有要求過換監獄。

目擊兩人衝突的另一名囚犯羅賓遜（Randy Robinson）表示，戈德比和芒格爾起初像是朋友一樣說話，但幾個小時後氣氛就突然變了。華盛頓州議員帕登（Mike Padden）則說，「芒格爾確實可能會死在監獄裡，但不該以這種方式死去。」

戈德比2017年8月涉嫌持刀傷人、偷車，逃逸後超速開車躲避警方追逐，最後不慎撞上華盛頓州警的車輛被逮，被捕後還在當晚設法脫逃。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast