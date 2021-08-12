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獨／博弈大亨撈595億2億交保　中檢抗告成功！地院將重開羈押庭

▲▼新力旺集團總裁莊周文涉洗錢、吸金案。（圖／翻攝自Facebook／莊周文）

▲新力旺集團總裁莊周文獲保，檢察官抗告成功。（圖／翻攝自Facebook／莊周文）

記者李忠憲／台中報導

有馬來西亞拿督頭銜的新力旺集團總裁莊周文，因設置線上博奕平台經營博奕洗錢，狂撈594億多元。他逃亡4月遭逮並羈押禁見，今年3月起訴後，台中地院裁定1億2千萬交保，中檢不服抗告，法官更裁2億，中檢不放棄繼續上訴；台中高分院認為有理，再發回台中地院審理，莊周文能否繼續享受自由身，仍有變數。

台中地院表示，合議庭已收到公文，將排期開庭，目前尚未確定日期。

年僅50歲的新力旺集團總裁莊周文身價高達數百億，旗下更有擁有包括新力旺國際控股公司等12家公司企業。平日熱心公益的他，還贊助多項運動，卻遭檢警發現，該集團對外招攬博弈系統供應商與線上博弈業者，加入「GPK線上博弈平台」，經營網路賭博與洗錢，並將地下匯兌分批匯入台灣，不法獲利高達594億多元。

莊周文去年疑似有人通風報信，在檢警行動前就逃亡，同時出售名下超跑及不動產，4個月後遭逮。台中地檢署檢察官也不是省油的燈，追回2億5460萬元的售地所得，還有價值數億元共13輛超跑，但莊立刻籌出1.5億元將遭扣押的房產及超跑贖回。

▲▼莊周文落網。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼檢警查扣莊周文超跑。（圖／資料照）

▲▼莊周文落網。（圖／記者白珈陽攝）

台中地檢署今年3月偵結，依違反《組織犯罪防制條例》、賭博、《商業會計法》、《洗錢防制法》等罪名起訴莊周文，並繼續羈押。莊周文在6月聲請撤銷羈押，台中地院審理後裁定1億2千萬元交保，並限制住居且限制出境，每天應到居住地派出所報到，莊當天就籌足現金獲保。中檢不服提起抗告。

台中地院合議庭重審後認為，莊周文雖然犯罪嫌疑重大、有逃亡、串證之虞、行為規模龐大、危害社會秩序等羈押理由仍在。但莊及其他被告、證人偵查時都已具結，傳喚作證時應會懼怕更異證詞將涉犯偽證；調查重點的公司電腦相關設備都已查扣，無湮滅可能。合議庭最後仍裁定交保，金額提高到2億元，理由是「權衡國家司法權對犯罪之追訴處罰、保障社會安寧秩序、被告個人自由及家庭生活機能之圓滿等羈押之比例原則及必要性原則」。檢察官依然不服，再度抗告。

台中高分院審理後認為，原審法院前對莊周文羈押及延長羈押，均認為本案還有涉案人士未到庭，有串證之虞。本案目前仍有「戰神娛樂城」賭博網站共同正犯洪瓊琦「琦哥」、負責資訊研發及對外招攬博弈業者的李侑駿、擔任新力旺國際控股財務總監即莊周文妻子 、新力旺集團財務部主管溫㳖慧等公司高層在逃通緝。原審針對此部分，卻完全沒說明如何預防串證。

另外，檢察官表示將再斟酌傳喚其他證人， 莊周文的律師也對於傳喚證人部分，表示待討論後另具狀調查等語。由此可見本案調查重點是否如原裁定所述，主要僅在電腦、伺服器之勘驗，已屬有疑。然而，莊周文在檢警大搜索前一天接獲通報，立刻逃逸，並指示親信隱匿相關公司資料及財產，將大量存摺等相關資料放置其等車上行李箱，更出售大量房地產及超跑。可見被告逃避調查、蒐證行為強度甚高，也有以不正當方法影響共犯、證人證詞或其他類此行為。

起訴書認定犯罪所得594億多元，究竟是犯罪規模，還是犯罪所得，仍有待釐清。光莊周文夫妻倆個人與公司名下登記不動產就高達113筆，多為台中西屯高價豪宅區。琦哥與莊妻透過地下通匯匯入金額就高達10億1千多萬元，莊也坦承，公司賺的錢都在國外，負責將國外賺的錢以地下匯兌管道匯入台灣等。加上莊可以立刻籌出1.5億撤銷假扣押，可見他海外財力雄厚。

合議庭認為，原審僅令莊周文具保2億元保證金，是否足以取代原有羈押處分，防止被告逃亡海外之可能而保全其到場，確有再行研求之餘地。最後將原裁定撤銷，發回台中地院。

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