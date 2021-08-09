帳戶遭弟弟拿去做詐騙人頭　他慘被關109天！無罪確定獲賠32萬

▲張男原以為弟弟要還債提供帳戶，不料竟淪詐騙人頭，還因此被羈押109日，無罪確定後向北院聲請刑事補償。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

張姓男子於2019年間向弟弟討債，對方稱一名陳姓男子願幫忙還債，要他提供帳戶，不料帳戶竟成了詐騙集團的人頭戶，不知情的張男還配合淪為車手，幫忙把錢匯到大陸，檢方依洗錢罪起訴，張男因案遭羈押109日，事後法院判他無罪確定，他聲請刑事補償，經北院審理，獲判賠32萬7千元。

張男胞弟先前就因涉嫌詐欺，於2016年7月出境後遭通緝，而在張男因積欠房租急需用錢之際，弟弟竟答應還債，他高興下提供帳戶，卻不知弟弟是要把他賣給詐騙集團。

張男在提供帳戶後，陸續收到「陳先生」替弟弟還債的款項共103萬元，事後弟弟又稱有急用，要他先將錢轉到大陸，不知情的張男，不僅親自到銀行提款，還請前妻幫忙轉帳，也因此被檢方依洗錢罪起訴。

張男供稱，他陸續借了300多萬元給弟弟，對方稱要先向陳姓男子借錢還債，他才會提供帳戶，並未參與詐騙；法院認為，確實有人被騙後的款項匯到張男帳戶，但在參與詐騙的證據相當薄弱，尤其張男還親自到銀行領取贓款，顯然與一般詐騙集團的分工不同，且他還曾傳訊陳男，「當時你和我說錢絕對沒問題，現在有事情你電話都不接，我甚麼事都一直配合你」，依證據不足判張男無罪。

張男在無罪確定後聲請刑事補償，北院認為，雖羈押過程一切合法，但考量羈押不僅剝奪人身自由，對他家庭、名譽、信用更有重大影響，且於偵查期間禁見的裁定，更讓他連家人都看不到，考量他工作月收約10萬元，判羈押1日補償3000元，109天共32萬7千元。

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