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獨／女嬰頭部嚴重骨折死亡　保母判8年！家屬認太輕：上訴討公道

▲▼女嬰受託保母照顧竟頭部外傷死亡，曾姓保母判8年。（圖／邱先生提供，翻攝當事人臉書）

▲女嬰小虎妹受託保母照顧竟頭部外傷死亡，曾姓保母判8年。（圖／邱先生提供，翻攝當事人臉書）

記者李忠憲／台中報導

遲來的正義卻不是正義！邱姓夫妻2018年將1歲多大愛女小虎妹（化名）委託曾姓女保母照顧，不到1年某日竟突然昏迷，送醫發現頭部嚴重外傷骨折，雖緊急手術救治，最後仍傷重不治。曾女卻從頭到尾都否認是她造成，但法官從相關人證物證認定曾女用不詳方式傷害致死，判她8年徒刑。

邱先生對於判決十分不滿意，他表示，原本對司法有信心，期待給家屬公道，等了2年要幫孩子主持正義，最後卻只輕判8年。他已上訴，一定要幫小虎妹討回公道！

▲▼女嬰受託保母照顧竟頭部外傷死亡，曾姓保母判8年。（圖／邱先生提供）

▲▼小虎妹可愛模樣，極受家人疼愛。（圖／邱先生提供）

▲▼女嬰受託保母照顧竟頭部外傷死亡，曾姓保母判8年。（圖／邱先生提供）

判決書指出，曾姓女子原是幼兒園老師，結婚生子後因為要在家照顧小孩，考取保母執照後在西區的租屋處兼當保母。2018年2月，邱姓夫妻委託她當日間保母，照顧才4個月大的小虎妹，夫妻倆很信任她。

同年12月28日，邱父一如往常早上開車載小虎妹到曾姓保母住家大門，將她交給保母後離開，當天下午3點左右卻接到曾女電話說小虎妹好像昏倒了！邱父趕緊開車到曾女住家門口，從曾女手上接下昏迷不醒卻包得緊緊的小虎妹，趕緊開車將她送往醫院。結果醫院檢查發現，小虎妹竟嚴重頭部外傷、顱骨骨折及顱內出血等，雖然緊急開刀並住進加護病房，但最後仍在隔年1月21日深夜傷重不治。

▲▼女嬰受託保母照顧竟頭部外傷死亡，曾姓保母判8年。（圖／邱先生提供）

▲小虎妹雖急送醫開刀治療，最後仍傷重不治。（圖／邱先生提供）

邱姓夫妻怒告曾女傷害致死，檢察官用殺人罪聲押她，偵結用傷害致死罪嫌起訴曾女。曾女到法庭上雖不否認有受託照顧小虎妹、當天下午小虎妹送醫、之後傷重不治等，卻否認有傷害她甚至導致死亡。曾女辯稱，小虎妹傷勢並非她造成，也不知道她為何會受傷甚至死亡。之後還說，小虎妹是在事發前幾天有跟她兒子頭撞頭。

合議庭傳來中山附醫醫院3名醫師證稱，小虎妹當時右側有腦水腫及硬腦膜下出血，頭骨頂骨有線性骨折，左後枕骨有骨折錯位狀況，肯定是外力造成。眼科醫師也透過眼底攝影檢查，發現有雙側性視網膜出血，眼底還有一點點瘀青，可斷定是嬰兒搖晃症候群。另外，小虎妹左邊枕葉骨折，右邊顳葉、顳骨也有骨折，可見加在被害人的外力很大，才有這樣的出血，大概4至8小時內，不會是前一天造成。

▲▼女嬰受託保母照顧竟頭部外傷死亡，曾姓保母判8年。（圖／邱先生提供）

▲▼小虎妹顱骨多處骨折錯位。（圖／邱先生提供）

▲▼女嬰受託保母照顧竟頭部外傷死亡，曾姓保母判8年。（圖／邱先生提供）

另外，台大醫院鑑定報告也指出，小虎妹頭部傷害為外力造成，至少有3次用力撞擊，包括頭部前額、頂部與枕部，被害人有線狀骨折、帽狀腱膜下出血與硬腦膜下出血，都是急性外力造成，推測發生時間約在事發當天早上8、9點後。從電腦斷層影像可知，整個顱骨都有穿透整個裂開，左枕骨顱骨骨折更有明顯裂開移位錯位情形。

合議庭認為，被害人傷勢確實因為人為以不詳方式大力撞擊及劇烈搖晃導致，當時只有曾女、曾女兒子與小虎妹在，因此可判定是曾女造成。曾女雖辯稱是兒子與她頭部相撞，但醫師認為說詞與傷勢不符，法官也傳來小虎妹母親，證實事發前小虎妹都沒有傷，經調閱曾女住家監視器畫面，發現小虎妹進去時讓曾女抱著都很正常，下午卻還用毛巾包覆抱著才能下樓，據此認定被害人傷勢與曾女有因果關係。

合議庭認為，曾女領有合格保母執照，明知若大力撞擊被害人頭部或劇烈搖晃，產生傷害可能導致死亡。其身為保母，竟不顧年幼身軀，用不詳方式重擊頭部並劇烈搖晃，導致頭部重傷死亡，造成家屬難以抹滅傷痛與遺憾。犯後否認犯行，難認有悔悟之意，依傷害致死罪判她8年徒刑。全案已上訴，8月10日下午將於台中高分院開準備庭。

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